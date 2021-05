Kdy jsi začal s badmintonem a co ti na něm učarovalo?

Začal jsem ve čtyřech letech pod vedením mých rodičů, kteří byli oba skvělí hráči.

Takže vlastně nebylo na výběr, nebo jsi zkoušel i jiné sporty?

Jako malý jsem ještě chodil na gymnastiku a plavání, ale přesto zvítězil badminton.

Kvůli badmintonu jsi šel do Plzně. Proč zrovna sem a bylo to dobré rozhodnutí?

V Plzni vzniklo Národní centrum badmintonu a díky tomu jsou tady nejlepší podmínky, které může hráč u nás dostat. Takže ano, bylo to dobré rozhodnutí.

Můžeš prozradit, jak Národní centrum funguje a jak celý projekt běží?

Z mého pohledu je Národní centrum pro český badminton velkým přínosem a funguje skvěle. Je to super. Aktuálně trénujeme ve skupině sedmi hráčů pod vedením Josefa Rubáše a Petra Koukala. A o fyzio se nám skvěle stará Petra Laudová.

Jak jde skloubit střední školu a sport na vrcholové úrovni?

Tím, že je distanční výuka, je to o něco lehčí, ale myslím si, že být vrcholový sportovec a k tomu studovat není nemožné. Není to určitě lehké, ale jde to. Po maturitě bych rozhodně rád pokračoval ve studiu na vysoké škole.

Vraťme se k badmintonu. Jaké máš plány a cíle na letošní sezonu?

Chtěl bych objet co nejvíce mezinárodních turnajů a s rakouským týmem ASV Pressbaum podat co nejlepší výkon v tamní bundeslize.

Sport se zvolna vrací k turnajům a soutěžím. Jak vnímáš opatření, která teď na turnajích jsou?

Tak je to něco, co nikdo z nás předtím nezažil, nicméně já jsem rád, že nějaké turnaje vůbec jsou. Myslím si, že moji hru na kurtu to nijak neovlivňuje. Snažím se soustředit pouze na svůj výkon a ne na opatření.

V Plzni trénuješ s našimi nejlepšími hráči, navíc ve velké hale, kde se hrají i mezinárodní turnaje. Cítíš, že se díky tomu zlepšuješ?

V Plzni máme ideální podmínky a určitě mě tato silná tréninková skupina, ale i trenéři a prostředí posunuli výš.

Nicméně evropská konkurence je silná. Co ještě chybí, abyste se třeba vyrovnali Dánům, kteří jsou nejlepší v Evropě?

Nejvíc asi taktické věci. Také na nich s trenérem Rubášem pracujeme při videorozborech herních situací.

Taktika je důležitá a co kondice, nebo mentální příprava? Často se říká, že „rozhoduje hlava“.

I kondice a psychika hrají velkou roli. Já jsem dlouho s mentální stránkou bojoval a pořád bojuji, i když je to o hodně lepší. A fyzicky? Se svou výškou 195 cm jsem schopen na soupeře hlavně ze zadní části kurtu vyvinout nepříjemný tlak a často i skórovat.

K hernímu progresu je potřeba i tým lidí okolo sebe. Chtěl bys touto formou někomu poděkovat?

Určitě mým rodičům, bez kterých bych se možná k badmintonu ani nedostal. A pak musím zmínit trenéry Rubáše a Koukala a vůbec celou naši tréninkovou skupinu.

Autor: Roman Čech

