Plzeň porazila ve 13. kole extraligy Zubří 33:29. „Je úplně jedno, kdo střílí góly,“ má jasno Milan Škvařil.

Souhlasíte, že vaše góly ze začátku druhého poločasu byly pro vývoj zápasu klíčové?

Ano, protože když na soupeře vlétnete a góly střílíte rychle za sebou, je to pro něho nepříjemné. Ztráta se pak špatně dotahuje. Chodil jsem jen do útoku, takže nebyl důvod se šetřit. Mám radost, že jsme vyhráli.

Nabádali vás trenéři, ať více střílíte?

Jasně, chtělo to víc střelby, což se povedlo. Zkoušel jsem to častěji, a když se někomu daří, tak hra stojí na něm. V mužstvu jsem od toho, abych vzal zodpovědnost na sebe.

Nezatrnulo vám, když jste na konci vedli jen o gól?

Nechce to bláznit. Když běžíme do rychlého útoku, někdy si hodíme míč mezi nohy. Když vedeme, chce to dohrát v klidu.

Byl tento zápas náročnější a složitější než v září v Zubří?

Pro mě to bylo stejné. Věděli jsme, co Zubří bude hrát. Miky (trenér Zubří Tonar, pozn. aut.) zase ví, co budeme hrát my. Je to spíše o štěstí, a kdo udělá více chyb. Byl to náročný, ale i pohledný zápas.

Jak se po herním výpadku cítíte fyzicky?

Pauza byla špatná v tom, že tělo si v zápasech a trénincích zvykne na nějaký pohyb, do kterého se znovu musíme dostávat. Trvá i měsíc, než si třeba zvykne rameno. Teď už se cítím dobře, ale opravdu až po měsíci jsme se do toho tak nějak dostali.

Jak se vám hrálo proti bývalému trenérovi?

V pohodě. U lajny jsem k němu vždy prohodil nějakou poznámku. Známe se odmalička, takže je to ve srandě.

Motivoval vás jeho syn a váš spoluhráč Michal?

S Mikym hodně probíráme házenou, takže to bylo pro oba důležité vítězství.