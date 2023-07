Potvrdila roli jasné favoritky. Na turnaji ztratila pouze jeden set, a to ještě v tie-breaku. Čtrnáctiletá tenistka Alisa Oktiabrevová s přehledem ovládla juniorský turnaj Ex Pilsen Babolat Cup. Rodačka z ruského Togliati žije od svého půl druhého roku v Praze.

Alisa Oktiabrevová (Rusko) na tenisovém turnaji Ex Pilsen Babolat Cup. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Na turnaji v Plzni hrála 24. tenistka světa náhodou. Oktiabrevová totiž nedostala víza do Velké Británie, kde tento týden začíná juniorský Wimbledon. „Důvod sama nevím. Hodně mě to mrzí, protože to mohl být můj první Wimbledon a druhý grandslam. Ale co se dá dělat, musím si počkat na příští rok. Doufám, že to klapne,“ řekla Alisa Oktiabrevová.

Na svém prvním grandsalmu letos v Paříži na French Open vypadla až v semifinále. Přitom neměla hlavní soutěž jistou, protože začínala jako kvalifikantka. „To bylo neskutečné. Hrála jsem nejlépe, jak jsem mohlaa dopadlo parádně. Mým cílem byl postup z kvalifikace, abych si zahrála na hlavních kurtech a mohla se podívat mezi nejlepší hráčky,“ vrátila se k úspěchu hráčka Sparty Praha.

S tenisem začínala ve čtyřech a půl letech. Oktiabrevové vzorem je Maria Sakkariová. „Hrozně se mi líbí její hra, jak maká, její emoce,“ vysvětlila.

Tenisová překvapení i úspěch Forejtkové na světovém turnaji v Plzni

Na konci léta plánuje juniorský US Open. „Vízum řešíme raději včas, ale Amerika není tak přísná jako Anglie,“ tvrdila Oktiabrevová.

Mladá Ruska žijící v Česku touží vyhrát juniorský grandslam. „A chtěla bych se dostat do top desítky a pak top pětky. Mám ještě čas rok nebo dva, protože potom už chci jít do žen,“ plánuje tenistka, která chce svoji budoucnost spojit s Českem.

Turnaj v Plzni hodnotila pozitivně. „Byla jsem první nasazená, takže mám radost, že jsem ustála tlak. Věděla jsem, že finálová soupeřka hrála kvalifikaci, je obdivuhodné, jak daleko došla. Bylo mi jasné, že bude ve formě, ale předpokládala jsem, že nebude ve stoprocentní kondici, když hrála hodně zápasů. Proto jsem do toho šla hned naplno,“ prohlásila Alisa Oktiabrevová.

