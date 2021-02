Konečně malebnost krajiny v podhůří Brd už v roce 1889 ocenil Klub českých turistů tím, že jako čtvrtou trasu u nás vyznačil právě cestu z Holoubkova přes Těškov na vrch Radeč.

Že si ji nyní můžete v zimě projet na běžkách, je zásluha Zdeňka Rubáše, šéfa cyklistického týmu AC Sparta, který v Těškově žije.

„Už předtím jsme v Rokycanech, když byl sníh, pořádali Tříkrálový běh na lyžích. A když jsem se přestěhoval do Těškova, který je ještě o něco výš, zhruba 550 metrů nad mořem, tak jsem na to chtěl navázat. Pro cyklisty jsou běžky součástí přípravy a pro ostatní zase dobrý relax,“ vysvětluje Rubáš, proč se zasazoval o vytvoření a údržbu stop v okolí Těškova. „Finišér pro zhutnění sněhu a vyříznutí stopy jsme zpočátku tahali traktorem, až za čas se koupila rolba. Kromě Těškova nás podporovaly i sousední obce Holoubkov, Mýto a Volduchy, jenže mírné zimy počáteční nadšení ztlumily, a teď je to hlavně na Těškově,“ říká Rubáš.

Letos však byla zima na sníh štědrá a těškovské okruhy zažívaly v covidových časech nápor zájemců, a to i v pracovních dnech.

„Z Rokycan, z Plzně je to sem kousek, ale jezdili i lidi z Prahy. Po práci na hodinu, na dvě. Největší nápor byl pochopitelně o víkendech, kdy tu byly taky dvě stovky lyžařů. Ale tím, že sněhu bylo dost, tak se nijak netísnili. Na okruh se dalo nastoupit už v Holoubkově nebo v dalších obcích na trase,“ říká muž, který sportem žije a závodění, poměřování sil, má v krvi.

Vede profesionální tým silničářů a na Rokycansku organizuje hlavně cyklistické závody. Se vznikem těškovských okruhů se pochopitelně pustil i do pořádání lyžařských klání.

„Nejdříve jen z hecu pro cyklisty a příchozí z řad místních. Ale jak se těškovské okruhy staly známější a začali tu trénovat i lyžaři, tak jsme ve spolupráci s klubem USK CS Plzeň rozjeli seriál závodů Chodovar Ski Tour,“ připomíná Rubáš.

Lyžařská tour se v Těškově konala mezi roky 2014 až 2017. Většinou šlo o večerní závody ve všechní dny, na nichž startovali děti i dospělí. Účast narůstala a o vítězství se přetahovala krajská esa, jako Ladislav Provod. Jiří Bouchal nebo Ondřej Vodrážka. Ale v Těškově se objevila také česká biatlonová královna Gabriela Koukalová. „Nepřijela závodit, ale jen si zatrénovat s jedním mladým klukem, kterého nejspíš připravovala. Ale i tak to byl zážitek vidět, jak se v Těškově prohání Koukalová,“ vzpomíná s úsměvem Rubáš.

Ski Tour pak sice ukončily mírné zimy a s tím spojené rušení závodů, úprava stop v Těškově, pokud to podmínky dovolily, ale pokračovala. Konečně lyžovat se tu dalo ještě minulý týden. A v regionu přibyla i další místa pro běžkaře, ať už ve Strašicích nebo v bývalém vojenském cvičisti Bahna. I tady mohou rozjet svou kariéru budoucí šampioni.