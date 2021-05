Střelba je v Plzni tradičním a velmi úspěšným sportem, jak a kdy ses k ní dostala?

Táta chodil na oficiální zahájení Velké ceny osvobození a bral mě s sebou. Vždy po zahájení šel pak střílet s panem Kůrkou, tak jsem si to jednou zkusila a líbilo se mi to. Táta mě následně přihlásil do střeleckého kroužku. Takže jsem začala asi v deseti letech.

Od té doby uplynulo již pár let a letos ukazuješ skvělou formu. Šlo ti střílení hned, nebo jsi spíš tréninkový typ?

Nemám dar, že bych k tomu přišla a hned mi to šlo a nevěděla, jak se to stalo. Mám to hodně vydřené, i momentální formu.

Aktuálně jsi dosáhla velmi dobrých výsledků na závodech v Polsku. Čím to je, že přišel takový progres?

Je to souhra mnoha okolností. Začala jsem víc cvičit s kondičním koučem. A vůbec jsem strávila mnohem víc času přípravou. Mám novou trenérku, která se mi hodně věnuje. Má na mě víc času, než kdyby nebyl covid a ona měla na starosti ještě děti z kroužku. A roli hraje i nové střelecké oblečení, které mi hodně pomáhá.

Sportovní střelba je tak trochu věda. Možná se ví, že střílíte ve speciálním oblečení, ale málokdo ví proč. V čem vám pomáhá a jaká jsou omezení?

Pomáhá ve stabilitě. Zpevňuje tělo, aby se netřáslo nebo aby se nějak jinak nehýbalo. A také nám pomáhá rozložit váhu zbraně, aby nás nebolela záda atd. Oblečení musí mít danou tvrdost a určitou pevnost zapnutí.

Vzduchová puška má v Plzni skvělou historii. Jaké to je, potkávat na střelnici olympijské medailisty? Motivuje tě to?

Je to super. Spousta z nich se nám snaží aspoň trochu předat své zkušenosti. V tom je střelba super, že nás není moc a známe se navzájem. A jestli mě to motivuje, potkávat je, to vlastně ani nevím. Možná někde v hloubi duše ano, ale nikdy jsem nad tím nepřemýšlela.

Teď se blíží olympiáda, zajímáš se o to, kdo na ní bude střílet, a je to i tvůj cíl a sen?

Moc nesleduji, kdo ze světa tam pojede. Ale spíš jsem zvědavá, kdo bude reprezentovat Česko. Momentálně to můj sen není. Teď chci, aby mě střelba bavila a abych se posouvala dál. A jestli se někdy v budoucnu dostanu na olympiádu, tak to bude super, ale můj cíl to není.

Kromě střelby studuješ na Gymnáziu Luďka Pika, máš čas ještě na další koníčky?

Moc ne. Jednou za čas jedeme s mámou na kolo. A v zimě hodně lyžujeme.

Lyže jsou pro sportovce, co se pohybuje v hale, asi ideální pročištění hlavy. Jak jinak se vyrovnáváš se stresem, který střelba přináší?

Ano, lyže jsou na pročištění hlavy super. Mně ale nejvíc na stres pomáhá hudba. U té nejlépe vypnu.

Při závodech se naopak musíš soustředit naplno. Máš nějaké rituály nebo třeba talisman?

Talisman nemám a rituály asi taky ne. Jenom patrony musím brát vždy určitým směrem, a ne na přeskáčku.

Za sportovními úspěchy je i dobré zázemí a podpora nejbližších. Chtěla bys někomu konkrétně poděkovat?

Asi bych chtěla poděkovat svým rodičům, že mě podporují ve střílení. A taky svým kamarádům, že to se mnou zvládají, i když na ně mám tak málo času.

(rč, ks) www.ais-pk.cz