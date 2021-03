Za stavu 29:29 a po vypršení 60. minuty na něj ukázal trenér Petr Štochl, protože Michal Tonar předtím neproměnil dvě sedmičky a Petr Vinkelhöfer seděl nerozehraný na lavičce. Navíc Škvařil dal do té doby utkání 11 gólů. Osmadvacetiletý házenkář proměnil, a tak Talent tým Plzeňského kraje porazil Karvinou 30:29. „Naposledy jsem šel na sedmičku ještě ve Švajcu (Škvařil hrál od sezony 2017/2018 do října 2019 ve švýcarském Suhr Aarau, pozn. aut.). Ani je na tréninku netrénuji, takže jsem si ji proti Karviné zkusil,“ řekl Milan Škvařil, spojka plzeňského Talentu.

Šel jste na sedmičku proto, že Michal Tonar dvě nedal?

Nikdo jiný na střídačce nezbyl. Nikoho jsem tam neviděl, tak jsem musel jít.

Nikdo vás nepřemlouval?

Nepřemlouval. Spíš už nikdo nebyl na tu poslední sedmičku. (smích)

Měl jste rozmyšleno, co uděláte, nebo jste čekal na pohyb brankáře?

Spoléhal jsem se na takovou svou jistotu a ta vyšla.

Karviné jste vrátili porážku, takže musíte být spokojení.

Ano. Mysleli jsme si však, že zápas rozhodneme dříve než na konci druhého poločasu. Ale dva body jsou důležité do tabulky. Mám radost, že se nám zápas povedl, i když to bylo hektické. Myslím si, že se Karviné pojede hůře domů, protože prohrát o gól je horší než o deset.

Je vítězství o to sladší, když jste rozhodli na konci a osm minut před koncem jste prohrávali 26:28?

Takové zápasy nás jen posílí pro play-off, protože v něm se hraje vyrovnaně do konce utkání skoro pořád. Takže pro nás dobrá škola.

Nastřílel jste dvanáct gólů…

Dařilo se mi už v Karviné a jsem rád, že jsem to zopakoval. Padalo mi to tam, takže se kluci snažili připravovat mně šance.

Poslední zápasy nechodíte obrany. Máte pak více sil?

Z pohledu sil je to možná dobré, ale minus je v tom, že se kolikrát nedostanu do rychlého útoku, kdy můžeme soupeře překvapit a akce se trochu brzdí.

První místo je už jen teorie. S čím tedy půjdete do zbývajících zápasů?

My musíme všechno vyhrát a na konci uvidíme, na co to bude stačit. Kdybychom vyhráli v Karviné, byla by situace opačná. Myslím si ale, že jestli se v play-off potkáme s Karvinou, bude jedno, zda začneme doma, nebo venku. Jsme schopní si to uhrát kdekoliv.

Chtěl byste se s Karvinou potkat ve finále?

Jo. Ty zápasy mají úroveň a jsou tím nejlepším, co může extraliga nabídnout.