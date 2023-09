V jedenáctém díle Giant ligy dali všem mat mladíci, dvojčata z juniorského týmu Roman Kreuziger Cycling Academy.

Premianti GP JHladík - těžba dřeva. | Foto: GL/Tomáš Tesař

Minulé dějství v Hradci Králové definitivně potvrdilo držitele titulů v letošní Giant lize i fakt, že 22. ročník seriálu silničních kritérií ovládla stáj AC Sparta. Vítěznou trofej v elitě si už v předstihu zajistil Richard Habermann před dalším sparťanem Janem Rybou. I titul v kategorii Masters patří kontinentálnímu týmu v rudožlutých dresech, a to zásluhou šéfa Zdeňka Rubáše. Mezi ženami vyhrála ligu Nela Slaníková (Dukla Praha) a z juniorů Richard Kobr z Roman Kreuziger Cycling Academy (RKCA).

Vítěz Robert Kobr.Zdroj: GL/Tomáš Tesař

Jenže závodí se dál a cyklistům napříč kategoriemi dali v jedenáctém díle, Velké ceně JHladík – těžba dřeva (výsledky se už do série nezapočítávaly), znovu v Plzni na dráze SK Rapid mat mladíci - dvojčata Robert a Richard Kobrovi v zelených dresech juniorské Roman Kreuziger Cycling Academy. Absolutním vítězem kritéria na 55 okruhů se stal Robert, který posbíral o bod víc než nejlepší muž Petr Fiala (Xeelo). Richard bral páté místo a blýskl se výhrou v soutěži aktivity Bageterie Boulevard prestige napříč kategoriemi. Ligový titul mezi juniory si tak vyšperkoval ještě ziskem puntíkatého dresu pro nejaktivnějšího jezdce měsíce září.

Richard Kobr vyhrál soutěž aktivity v měsíci září.Zdroj: GL/Tomáš Tesař

Půlminutový náskok jezdců kategorie Masters a žen zlikvidovalo hlavní pole po necelých šesti kilometrech a pak už si body dělili závodníci kategorií Elite, U23 a juniorů. Nejaktivněji si počínali právě Robert Kobr s Fialou. Do úniků vyrážel i držitel ligového titulu z loňska Martin Boubal (Hello CTW), kterému to vyneslo celkově čtvrté místo v absolutním pořadí a třetí místo v elitě, když lepší byl ještě Jana Ryba. Až sedmý skončil ligový premiant Habermann. Všechy nakonec předčil skvěle jedoucí Robert Kobr, který i díky podpoře celého týmu posbíral celkem 19 bodů.

„Byla to skvělá týmová spolupráce a ani bych nečekal, že to takhle dopadne. Ale docela jsem si věřil a z vítězstvím mám radost,“ prohlásil talentovaný závodník.

Dění na Rapidu odstartovaly závody žáků a kadetů, které pořádal tým RKCA v čele s Jakubem Kubiasem. Mezi kadety zvítězil Daniel Kuběna před Jiřím Rejzekem (oba Akademie cyklistických sportů), třetí skončil Matěj Kubias (RKCA).

Giant ligu zakončí v úterý 19. září opět v areálu SK Rapid v Doubravce tradičně Grand Prix Duratec - odveta za letošní kriterijní sérií.

Výsledky GP JHrabík – těžba dřeva

Muži Elite (60 km, čas vítěze: 1:17:51 hod.): 1. Fiala (Xeelo) 18 b., 2. Ryba (AC Sparta) 18, Boubal (Hello CTW) 15, 4. Davies (Rafkarna Idea) 9, … 7. Habermann (AC Sparta) 4.

Junioři: 1. Robert Kobr 19 b., 2. Richard Kobr 14 (oba RKCA), 3. Bradáč (Dukla Praha) 4.

Masters (nad 40 let): 1. Rubáš (AC Sparta) 8 b., 2. Stehlík (Canyon Northwave MTB) 5, 3. Vlk (CK Kramolín) 4.

Ženy: 1. Vaverková (COPR TJ Přeštice), 2. Heřmanovská (Entente Cycliste Wallone).