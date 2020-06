Tyčku podle předpokladů vyhrál národní rekordman Jan Kudlička, na kterého se přišla podívat plzeňská rodačka a partnerka Jiřina Ptáčníková a jejich dcera.

Na třístovce překážek zazářila Tereza Jonášová. Čas 42,52 vteřin byl vítězný a jejím osobním rekordem.

„Byl to určitě dobrý vstup do sezony. V průběhu závodu jsem zjistila, že jsem na tom lépe, než jsem čekala. I když jsem spokojená, tak si myslím, že to mohlo být ještě lepší,“ uvedla Jonášová.

„Na prvních dvou překážkách byl silný protivítr, ale poslední dvě překážky nám naopak vítr pomohl,“ dodala.

Osobní rekord (55,54 metru) si připsal i plzeňský diskař Jakub Forejt. „Nebyl to úplně ideální závod, měl jsem ještě velké rezervy v technice. Ale s osobním rekordem jsem samozřejmě spokojený,“ zářil Jakub Forejt. Devatenáctiletý medailista z loňského ME juniorů včera v Plzni nestačil pouze na zkušeného Marka Bártu. Bronzovou příčku obsadil Jakubův bratr Michal Forejt.

Domácí výškařka Denisa Majerová skončila druhá za Barborou Sajdokovou. „Jsem moc spokojená, v prvním závodě jsem skočila všechno na první pokus a výsledek 178 centimetrů je super. Před závodem bych druhé místo brala. Bára je velká konkurentka a být druhá za ní mi nevadí,“ řekla Majerová.

Výsledky mítinku Spolu na startu, Plzeň

Výška: 1. Sajdoková (TJ TŽ Třinec) 1,81 m, 2. Majerová (AK Škoda Plzeň) 1,78 m, 3. Panovská (TJ VS Tábor) 1,74 m.

Tyčka: 1. Kudlička 5,40 m, 2. Bárta 5,20 m (oba Dukla Praha), 3. Ščerba (Ústí nad Labem) 4,80 m.

Disk: 1. Bárta (PSK Olymp Praha) 62,95 m, 2. J. Forejt 55,54 m, 3. M. Forejt 54,94 m (oba AK Škoda Plzeň).

300 m př., ženy: 1. Jonášová (AK Škoda Plzeň) 42,52 s, 2. E. Bendová (PSK Olymp Praha) 43,41 s, 3. Přástková (AK Škoda Plzeň) 45,59 s.

Muži: 1. Brož (Dukla Praha) 36,56 s, 2. Smolka (Sokol Opava) 37,47 s, 3. Janetka (AK Bílina) 37,91 s.

300 m, ženy: 1. Suchá 40,79 s, 2. Matoušková 41,25 s, 3. Meczlová 42,44 s (všechny AK Škoda Plzeň).

Muži: 1. Müller (Dukla Praha) 33,29 s, 2. Veselý (Atletika Stará Boleslav) 33,79 s, 3. Škrland (Lokomotiva Beroun) 34,57 s.

150 m, ženy: 1. Adlerová 18,40 s, 2. Suchá 18,50 s, 3. Majerová 18,56 s (všechny AK Škoda Plzeň).

Muži: 1. Kubeš 15,80 s, 2. Müller 15,9 s (oba Dukla Praha), 3. Veselý (Atletika Stará Boleslav) 16,2 s.