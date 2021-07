Nechybí v ní diskaři Michal a Jakub Forejtovi, kteří získali medaile na ME juniorů 2019. „Jenže na šampionátu do 22 let bude větší konkurence, protože se ho zúčastní větší počet ročníků než na juniorech. Před dvěma lety jsme s bráchou byli favorité, ale v Estonsku budeme v jiné pozici,“ tvrdil Jakub Forejt.

Na juniorském mistrovství Evropy Michal bral stříbro a Jakub bronz. Od té doby se dvojčatům Forejtovým příliš nedaří. „Technika si stále sedá. I když jsme na mistrovství republiky získali medaile, tak pořád to není to, co bychom očekávali. V Tallinnu určitě chceme postoupit z kvalifikace a pak uvidíme, jestli se povede i užší finále,“ řekl diskař Jakub Forejt.

Čerstvá republiková mistryně v dálce žen Linda Suchá nastoupí v Estonsku i do trojskoku. „Předloni jsem byla v dálce čtvrtá na mistrovství Evropy juniorů, takže bych chtěla zopakovat pěkné umístění i na ME do 22 let. Každopádně v obou disciplínách chci postoupit do finále,“ přeje si Suchá.

Filip Ličman a Jakub Majerčák mají z evropského šampionátu juniorů 2019 stříbrnou medaili ze čtvrtkařské štafety.

Nominace AK Škoda Plzeň

Jan Štefela, výška

Tereza Schejbalová, tyčka

Michal Forejt, disk

Jakub Forejt, disk

Linda Suchá, dálka a trojskok

Barbora Tichá, disk

Filip Ličman, 400 metrů překážek, 4x400 metrů

Jakub Majerčák, 400 metrů, 4x400 metrů