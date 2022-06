„Jsem pyšný na organizátory v čele s Jardou Rybou a Ondrou Paurem. Na to, co se jim podařilo ve Stupně vybudovat. Kam až závod z krajské úrovně vytáhli. Teď se tu pojede mistrák a já se moc těším,“ prohlásil na tiskové konferenci k šampionátu Cink.

„Ve Stupně postupně vyrostla skvělá trať a po svěťáku v Novém Městě na Moravě tu panuje nejlepší atmosféra. Loni se tu konal poprvé mezinárodní závod C3 a teď premiérově mistrovství republiky,“ ocenil 31letý jezdec profistáje Kross Orlen. Mezi novináře dorazil po návratu ze závodu Světového poháru v rakouském Leogangu, kde skončil čtrnáctý.

Swietelsky Horská kola Stupno Izomat mistrovství ČR v cross country se ve Stupně na Rokycansku uskuteční ve dnech 22. až 24. července. Obhájce zlata Cink je největším favoritem.

Vybaví se vám ještě prvotní zážitky z jízd po lesních stezkách u Stupna?

V místních lesících jsme se něco najezdili a tyhle věci se nezapomínají. Zvlášť jednu cestičku si pamatuji. Vyšlapali si ji lidi a teď je součástí mistrovské tratě. Což je hezký pocit a jsem rád, že se tu pojede takhle velký závod.

Pobízel jste organizátory, své kamarády, aby výzvu uspořádat mistrovství republiky přijali?

Vlastně hned po loňském závodě, který se povedl, skvělá atmosféra, zázemí, trať, organizace, jsme to s kluky řešili. Padaly názory, že by se ve Stupně měl jet Český pohár z kategorie C1, což nabízí zase víc UCI bodů. Takže jsem je do toho tlačil, ale i oni sami chtěli závod posunout výš. Vyšel mistrák, o němž jsem v první chvíli ani neuvažoval, ale je to super.

Manažer mistrovského závodu Ondřej Paur.Zdroj: Ondřej Totzauer

Mluvil jste do úprav tratě? Radil, co by se mělo změnit?

Na trati jsme nějak společně pracovali v minulých letech. Teď už to bylo spíš v režii Českého svazu cyklistiky, aby vše mělo příslušné parametry. Ale kluci si do Stupna pozvali i Lukáše Vlacha, který staví okruh svěťáku v Novém Městě, aby probrali, jak by se mohla trať rozšířit. Je namotaná v singltrecích, které jsou sice zábavné, skvěle se na nich závodí, ale při větším počtu jezdců jsou málo průchodné. A zvlášť po startu je třeba mít možnost předjíždět. Měnila se i podoba zaváděcího okruhu, ale to si dirigovali kluci. Jsou už zběhlí.

Trať dopodrobna znáte. Bude to výhoda při obhajobě mistrovského titulu?

Já jsem do Stupna jezdil vždycky rád. I v době, kdy šlo jen o krajskou akci, jsem se snažil najít v nabitém programu volné okénko, abych na domácím závodě nechyběl. Takže se těším i nyní a určitě budu chtít vyhrát. Ale znalost tratě je jen jedním dílem skládačky, která se musí sejít.

Co vás do domácího šampionátu ještě všechno čeká?

Ve středu odjíždím na horské soustředění do italského Livigna s cílem nachystat se na Světový pohár v Andoře. Což je pro mě první vrchol sezony. Koná se jen týden před Stupnem a měl bych mít asi nejlepší formu. Tedy pokud vše vyjde a nebudou mě trápit zdravotní problémy, s kterými jsem se v minulých týdnech potýkal.

Přípravu vám komplikovaly potíže s dýcháním spojené nejspíš s alergií. Je čtrnácté místo z Leogangu povzbuzením, že trable mizí?

S výkonem v Leogangu jsem spokojený, protože se mi jelo relativně dobře. Jenže na startu jsem se s jedním závodníkem chytil za řidítka. Sice jsme to ustáli, ale já se propadl na pětačtyřicáté místo. Po zaváděcím okruhu jsem byl asi sedmatřicátý, ale pak jsem do toho šlápl a během čtyř okruhů jsem se posunul do skupiny okolo desáté příčky. V posledním kole jsem sice za tu stíhací jízdu zaplatil, ale i čtrnácté místo beru. Cítil jsem se líp, což je povzbuzení do tréninků ve vysokých horách.

Ředitel závodu Jaroslav Ryba.Zdroj: Ondřej Totzauer

V Livignu by měl nyní trénovat také český profesionál silničář Zdeněk Štybar. Je to jen náhoda?

Pro mě je to nová informace. Ale co vím, tak v Livignu by měl v téhle době pobývat také Mathieu van der Poel, který se připravuje na Tour de France. Nechal se však slyšet, že bude jezdit i na horském kole, takže by tam mohla být dobrá společnost na trénink (úsměv).

Týden před Andorrou zavítá Světový pohár v cross country ještě do Lenzerheide. Ten závod vynecháte?

Závod v Lenzerheide mi nikdy neseděl. Jde o rychlou trať, technickou, plnou kořenů, kamenů, navíc ve velké výšce. Z Livigna se vrátím až šest dnů před shorttrackem v Lenzerheide a závody pojmu jako rozjetí na Andorru. To je moje trať a šance urvat zase pořádný výsledek. Poprat se o vítězství.

