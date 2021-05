Slavia držela s plzeňskými krok ve všech třech zápasech. První utkání vyhrál Interobal 2:1, ve druhém zvítězil 4:2 čtvrtou brankou v závěru utkání a třetí duel byl do 35. minuty 2:1. „Nebyla to lehká série. Chtěli jsme se odrazit od prvního zápasu, což se nám povedlo. Úvodní utkání jsme vyhráli zaslouženě, druhý zápas byl strašně náročný. Slavie hrála velmi dobře v obou zápasech, byla vyrovnaným soupeřem, ale myslím si, že jsme byli o malinko lepší a možná rozhodla i zkušenost našich hráčů,“ ohlédl se za sérií trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký.

Pochvaloval si, že ve středečním třetím duelu jeho svěřenci zvládli poslední krok po taktické stránce. „Řekl bych, že jsme Slavii do hry moc nepustili. Trpělivě jsme si šli za historickým postupem do finále. Na kluky jsem hrdý, že to dokázali. Splnili jsme cíle, když jsme vyhráli základní část a postoupili do finále, navíc v šesti zápasech. Nicméně tím to pro nás nekončí, chceme zúročit ty dva roky práce, pokusit se získat mistrovský titul a všichni si přejeme hrát Ligu mistrů,“ uvedl Kopecký.

Finálová série by se měla odehrát od 19. do 31. května. Futsalistům Plzně přijde vhod týdenní volno, protože její hráči jsou od lednového restartu ligy v permanentním zápřahu. Během reprezentačních přestávek totiž devět futsalistů Interobalu hrálo za své národní týmy. Trenér Kopecký před semifinálovou sérií poukázal na to, že jeho svěřenci neměli kdy dobít baterky. „Teď si konečně odpočineme. Kluci dostanou volno, rozjedeme se za rodinami, trochu vyčistíme hlavy a připravíme se na finále,“ nastínil čtyřiačtyřicetiletý plzeňský lodivod.

Kopecký si finálové účasti váží. „Postup do finále řadím hodně vysoko. Když jsem před dvěma roky přišel do Plzně, nenapadlo by mě to. První rok byly jiné cíle, ale s jídlem roste chuť. Dařilo se, všechno si sedlo, kluci pochopili nový herní systém, i když to někdy nebylo lehké. Teď hráči vidí, že dřina stála za to,“ řekl Marek Kopecký.

Gabriel Rick, slovenský reprezentant ve službách Interobalu Plzeň, vysekl poklonu soupeři. „Slavie se mi jako mužstvo líbí. Má mladý kádr, a pokud zůstanou pohromadě dva tři roky, budou ještě lepší,“ tvrdil Rick.

Podle něj měl Interobal třetí zápas pod kontrolou. „Myslím si, že jsem vyhráli zaslouženě. Slavie měla nějaké šance, ale hraje se na góly,“ dodal futsalista Plzně.

Rick odehrál jubilejní stý ligový zápas. „To si ani neuvědomuju. Jsem za to ale rád a doufám, že ještě nějaké starty přidám, ale hlavně, ať jsme všichni zdraví,“ přeje si bývalý hráč Sparty Praha a nyní Interobalu Plzeň Gabriel Rick.