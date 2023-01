Domácí tým vstoupil do zápasu aktivně, ale na první branku si diváci museli počkat až do 14. minuty se v přesilovce prosadil kladenský Vojtěch Novák. Stejný hráč navíc skóroval ještě jednou před odchodem do šaten a Kladenští tak vedli 2:0.

Po pauze se Plzeňané zvedli z útlumu a povedlo se jim postupně vyrovnat po přesných střelách Tomáška a Šebka, který se prosadil v přesilovce. Následně ale proměnil nařízené trestné střílení domácí Ullmann, jenž tak poslal Kladno znovu do vedení.

Vyrovnaný zápas rozhodlo nakonec vyloučení plzeňského Šebka. Ten dostal za hrubost 4 minuty plus do konce utkání. V početní výhodě se Kanonýrům povedlo znovu odskočit na dvoubrankový rozdíl, když se prosadil Veselý.

Lokomotiva zvládla závěr a udolala Liberec

Následně v poslední minutě přidali Středočeši pojistku do prázdné branky, když Plzeň zkusila hru v šesti. Poté navíc Kladno přidalo ještě jednu branku.

Do utkání jsme šli strašně naivně. Po domácí výhře jsme si mysleli, že to půjde asi samo. Utekla nám úplně první třetina, kdy jsme dělali nivní chyby, které soupeř trestal. Ve druhé části jsme se zvedli a bylo to od nás lepší. Třetí třetina byla od nás už takový vabank. Bylo znát, že Kanonýři zapojili do zápasu zkušené hráče, kteří rozhodli utkání," hodnotil klání trenér Plzně Václav Michálek.

Další utkání odehrají plzeňští florbalisté v neděli, kdy přivítají od 17 hodin v Městské sportovní hale tým Letka Toman Finance Group.

Kanonýři Kladno - FbC Plzeň 6:2

Třetiny: 2:0, 1:2, 3:0. Branky: 14. Novák, 20. Novák, 35. Ullmann, 55. Veselý, 60. Bohuslávek, 60. Novák – 25. Tomášek, 31. Šebek. Rozhodčí: Brak, Provazník. Vyloučení: 5:4, navíc Šebek (PLZ) 4 min. + trest do konce utkání. Využití: 2:1. Diváků: 66. Zásahy brankářů: Ponomarev 22 – Bezděk 14.

