„Mám tyhle závody rád a moc se na ně těším. Což je pro starší jezdce, jako jsem já, hodně důležité. Dokážu se víc zmáčknout a dostat ze sebe to nejlepší,“ hlásil 34letý reprezentant po přesunu z Plzně do Arden.

Ardenské klasiky jel Kreuziger sice mnohokrát, v druhodivizním týmu Gazprom – RusVelo to však bude jeho premiéra.

„Po Tirrenu a Katalánsku jsem pobýval na Kanárských ostrovech. Po pár dnech odpočinku přišly kratší tréninky, abych do sebe dostal intenzitu a zároveň tělo po prvním náročném závodním bloku ještě oráželo,“ vysvětloval zkušený jezdec. Volnější program měl i po návratu do Česka. „Až v posledních dnech jsem zařadil rychlé tréninky za motorkou a autem. Jenže sněžilo, takže to nebylo ideální,“ podotkl.

Ardenský týden uzavře příští neděli nejstarší klasika z kalendáře World Tour – závod Lutych – Bastogne – Lutych – a předtím se ve středu rovněž v Belgii jede Valonský šíp zakončený výšlapem na „stěnu“ Mur de Huy.

A misi zítra zahájí Amstel Gold Race na jihovýchodě Holandska se slavným Caubergem, pro Kreuzigera asi největší lákadlo.

V roce 2013 totiž závod u Valkenburgu vyhrál a o pět let později tu byl druhý.

„Pracoval jsem tvrdě celou zimu, přípravou jsem prošel bez nemocí i jiných zádrhelů a věřím, že se to ukáže. Chci se předvést v dobrém světle, už proto, že případný výraznější výsledek by byl signálem pro reprezentačního trenéra, který bude stavět tým na olympiádu. Což je pro mě letos asi hlavní cíl,“ zdůraznil Kreuziger.

Loni Amstel Gold Race zrušila pandemie, a posledním vítězem nizozemské klasiky je tak domácí Mathieu van der Poel, který v roce 2019 triumfoval po strhující stíhací jízdě. Ačkoliv v závěru ztrácel na čelo závodu ještě přes minutu, tak vedoucí jezdce dostihl a ve finiši zvítězil. Famózní.

Van der Poel ale zítra na startu nebude a cesta k vítězství je daleko otevřenější. Na cyklisty čeká 216 km rozdělených do 13 okruhů, 38 kopců a více než 3000 metrů stoupání východně od Maastrichtu.

Přímý přenos z 55. ročníku závodu začíná na ČT Sport v neděli ve 13.55 hodin.