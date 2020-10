„Je to nepříjemné pro všechny. Individuální trénování doma není nic zábavného, chybí mi každodenní kontakt s kluky a herní zápřah,“ štve házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje Jakuba Šindeláře.

Západočeši odehráli poslední extraligový zápas doma 4. října s Frýdkem--Místkem. Následující víkend v Brně už nehráli, protože v mužstvu Moravanů se objevila nákaza koronavirem.

Minulý víkend byl tím prvním, kdy vládní opatření zakázala veškeré sportovní soutěže.

„Od trenérů jsme dostali plán posilovacích cviků a běhacích tréninků. Cvičím vlastní vahou a běhám doma na pásu,“ popsal současné sportovní aktivity Šindelář.

Vláda sice pozastavila soutěže do konce nouzového stavu, tedy 3. listopadu, ale s ohledem na šíření nemoci covid-19 se dá očekávat prodloužení nouzového stavu a pokračování přerušení házenkářské extraligy. „Myslím si, že si do Vánoc nezahrajeme. Nejsem optimista v tom, že se po 2. listopadu bude moci začít hrát, obzvlášť po dnešních (středa) dalších opatřeních, kdy se má zavřít skoro všechno,“ myslí si pivot plzeňského Talentu.

Může nejistý termín restartu extraligy negativně ovlivnit tréninkovou morálku házenkářů? „Když budu mluvit za sebe, i když si myslím, že to bude mít více hráčů, tak postupem času individuální tréninky doma nebo běhání v přírodě začnou každého už nudit. Nehrát a netrénovat házenou, kterou máme rádi, a mít jen přípravu – asi už třetí v této sezoně, začne každého trochu odrazovat,“ řekl Jakub Šindelář.

Extraliga se dostane do zápasového skluzu, proto pak může házenkářský svaz nařídit hrát dva zápasy týdně. „Otázkou ale je, zda to bude reálné třeba kvůli reprezentačním přestávkám. Podle mě to teď nikdo nedokáže odhadnout a ani si představit, jak bude situace vypadat za měsíc, dva, natož za tři měsíce,“ tvrdil házenkář.

Šindelář se obává, že po restartu soutěže se bude hrát bez diváků. „Myslím si, že diváci se na sport v hale dlouhou dobu nepodívají. Bez diváků to není ono, protože každého hráče vtáhne divácká atmosféra a fandění. Házenou hrajeme pro diváky, zápasy jsou určené jim, a ne aby se na nás koukali na internetu,“ uvedl Šindelář.

Pozitivem v této těžké době pro sportovce je alespoň to, že mají větší čas na rodinu. „Víkendy doma věnuji rodině, dceři. V tomto ohledu jsem spokojený, ale házená mi chybí,“ uzavřel Jakub Šindelář.