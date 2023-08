„Považuju si toho hodně a je to pro mě obrovský úspěch, i když Bára se už loni loučila s kariérou a už není v té nejlepší formě, co bývala,“ svěřila se Petra Sičaková.

„Věděla jsem, že to je v mých silách. Nebudu lhát, že letos bylo mým cílem ji přehodit, když se rozhodla znovu házet a brát nám, ostatním holkám, důležité body pro ranking, ať už na příští rok nebo na letošní mistrovství světa,“ dodala.

Když Špotáková získala na olympiádě v Pekingu 2008 svoji první zlatou medaili, bylo Sičakové pět let.

„Ale úplně nebyla mým hlavním vzorem, měla jsem jiné,“ řekla oštěpařka Škody.

Mezi Špotákovou a Sičakovou je rozdíl jedné generace. „Na závodech se jen pozdravíme,“ uvedla mladá atletka.

Hod za šedesát metrů je pecka. Tam nahoře to asi fouklo, smála se Sičaková

Sičaková má za sebou turbulentní červenec. Nejprve v osobním rekordu vyhrála mistrovství ČR do 22 let, za necelé dva týdny selhala na evropském šampionátu do 22 let a o minulém víkendu slavila svoji první seniorskou medaili. „Ta pro mě znamená nejvíc, i když na těch dvaadvacítkách hod šedesát metrů je šedesát metrů. Na seniorském mistrovství házely dost kvalitní soupeřky, i když chyběla Nikol Ogrodníková,“ vysvětlila Petra Sičaková, pro kterou je zlato ze šampionátu dospělých drobnou náplastí za nepovedené mistrovství Evropy do 22 let. „Pokud bych hodila 58,60 metru jako v Táboře, tak bych na Evropě brala stříbrnou medaili,“ konstatovala.

Na obou českých mistrovství si prvenství zajistila posledním, šestým, pokusem.

„Většinou mně dlouho trvá, než se srovnám se závodem, s hlavou, a než se chytím. I na tréninku jsem schopná házet nejlépe až na konci, po dvou hodinách. Na poslední pokusy mám strategii nemyslet absolutně na nic a jen se koncentrovat,“ prohlásila Petra Sičaková.

