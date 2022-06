Plzeňští pozemkáři nevstoupili do boje o bronz dobře a po první půli prohrávali se Středočechy 0:2. „Hráli jsme doma, hráli jsme o medaile. Snažíme se tým, který prochází generační změnou, utvrdit v tom, že každý zápas se hraje absolutně naplno. A to bylo i nyní. Jenže v první půli to nebylo tolik vidět. Tedy, šance jsme měli, tlak také. Bohužel jsme některé souboje a situace především před soupeřovou brankou nedohráli do konce. Nebylo v nich tolik úsilí či intuice a soupeř nász jediných dvou šancí potrestal. Stejně jako Rakovník v semifinále,“ hodnotil poločas jeden z domácích koučů Jan Dolejš.