Svaz ponechal pořadí současné tabulky, v níž byl první Talent Plzeň. Na tom se jednomyslně shodly kluby.

„Soutěž nebyla anulována proto, aby kluby mohly s pořadím vystupovat navenek ke svým obchodním partnerům. Samozřejmě by ale pro nás bylo lepší být mistry,“ vysvětlil sportovní ředitel Talentu Plzeň Jan Štochl.

Rozhodnutí ČSH dává klubům jistotu pro další práci. „Budeme se bavit o nastavení fungování klubu,“ nastínil Štochl.

Odmítl zatím konkretizovat, jestli se to bude týkat i krácení platů jednotlivých házenkářů. Opatření by se však neměla dotknout předčasného ukončování smluv. „Některým hráčům končí v květnu a v červnu. Kromě Jakuba Tonara jsme se domluvili na pokračování se všemi, s nimiž probíhala jednání. S některými hráči ještě budeme hovořit o prodloužení smlouvy,“ řekl sportovní ředitel Talentu.

Posilování kádru se bude odvíjet od toho, jak dopadnou jednání se stávajícími házenkáři. „Nemáme dotaženou žádnou posilu,“ doplnil Štochl s tím, že klub chce o dalším působení jednat se Srbem Stefanem Terzičem, který přišel v lednu jako dočasná náhrada za zraněného Jana Stehlíka.

Situace se vyjasnila i pro zahraniční hráče, kteří zůstávali v Plzni, protože v případě znovunastartování extraligy jim mohl být zakázán návrat z jejich rodné země do Čech. Po ukončení extraligy se již mohou vrátit domů.

Český svaz házené zatím neřešil start v pohárech EHF v příštím soutěžním ročníku. Svaz vezme při nominaci do soutěží EHF v potaz názor klubů, musí však vyčkat pokynů mezinárodní házenkářské federace.

Nasazení českých mužstev do pohárů EHF pravděpodobně vzejde z jedné ze dvou variant: „První variantou je pořadí po 21 kolech uplynulé sezony a druhou možností je podle konečného umístění v ročníku 2018/2019. V obou případech jsme skončili první, takže bychom měli mít jistou účast v poháru EHF. Týká se to ale Karviné, která by ze čtvrtého místa a při neúčasti ve finále Českého poháru byla bez poháru. Ale v předminulé sezoně skončila druhá, což by jí na poháry stačilo,“ popsal Jan Štochl.