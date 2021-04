„Ještě není rozhodnuto, hraje se na tři vítězství. Sérii máme výborně rozehranou, ale nesmíme usnout na vavřínech. Výhra v Praze byla důležitá,“ řekl gólman Plzně Karel Šmíd.

Po šedesáti minutách zápas skončil 28:28 a po sedmičkách vyhrála Plzeň 32:31.

V průběhu zápasu Dukla všechny sedmičky proměnila díky produktivnímu Šůstkovi. Hodil jste to před rozstřelem za hlavu?

Říkal jsem si, že horší už to být nemůže a že můžeme pouze získat. Baví mě tyto dramatické situace. Když dojde na závěrečný rozstřel, tak si to užívám. Ve středu nám to vyšlo.

V rozstřelu jste vychytal Svitáka a Klímu. Měl jste je nastudované?

Nastudované jsem je měl ze zápasů, kdy sedmičky stříleli ze hry. Hodili to ale jinak, než jsem čekal. Takže to byly reflexivní zákroky.

V play-off vám rozstřel vychází, ať už s Kopřivnicí, nebo před dvěma lety ve finále s Karvinou. Je to tím, že si tým na ně víc věří, nebo je to, jak se říká, loterie?

Myslím si, že se nám na sedmičky celkově daří. Ve čtvrtfinále jsme zvládli rozstřel s Kopřivnicí, v posledním finále jsme v něm dvakrát porazili Karvinou. Několik let zpátky jsme vyhráli nad Frýdkem. Asi na ně máme zdravé sebevědomí a hráče, kteří se umí s tou situací psychicky lépe poprat než soupeř.

Vnímáte semifinále jako souboj gólmanů?

Už jsem říkal v televizi, že Tomáš Petržala je skvělý brankář. Je mi jasné, že se mu musím minimálně vyrovnat, proto se snažím chytat co nejlépe. Myslím si, že až na některé střely z dálky z druhého zápasu mohu být spokojený. Souboj brankářů? Zatím vedeme 2:0, ale především je to souboj týmů.

Co povede k ukončení série už v sobotu a postupu do finále?

Do třetího zápasu musíme vstoupit lépe než v těch prvních dvou. Zatím všechny poločasy Dukla začala lépe než my. Musíme se s tím popasovat. Dukla má mladý tým, který hodně chce. Důležitý bude vstup do utkání,a když budeme vyhrávat, tak s přibývajícím časem bude růst nervozita soupeře. Jak už jsem říkal – vedeme 2:0, ale nesmíme usnout na vavřínech, protože za stavu 2:0 jsme si to třetím zápasem zkomplikovali v Kopřivnici. Nikdo z nás už nechce hrát čtvrtý zápas, v sobotu chceme sérii ukončit, a proto k tomu musíme přistoupit zodpovědně.