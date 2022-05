Také asi bylo nepříjemné, že jste od začátku ztráceli?

Dostali jsme brzy první gól, sice se nám naštěstí povedlo prakticky z rozehrávky vyrovnat. Ale velká škoda byla inkasované branky do šatny, kdy jsme soupeře po rohu špatně pokryli. Možná i trocha smůly, protože já jsem vyrazil míč přímo před sebe a od dobíhajícího Doši šel do sítě.

Ve druhém poločase jste hráli často power-play…

Docela se nám dařila, drželi jsme balon. Měli jsme na zadní tyči dvě loženky, kdy jsme tam byli sami, bohužel jsme nedali.

Zpočátku jste ho hrál vy, ale pak naskočil do hry jako pátý hráč v poli Michal Holý. To byl záměr?

Nevím, jestli úplně záměr… (nadechne se)

Nebo už jste se necítil?

Ne, to já si věřím pořád. Ale spíš šlo o to, že jsme se tam moc nedostávali. Když je tam hráč z pole, je to přece jen nebezpečnější, kluci mají nacvičené signály. Se mnou je to víc na náhodu, i když mě soupeři tolik neobsazují. Buďme soudní, hráč má přece jen větší kvalitu a je to pak nebezpečnější. Jenže jsme udělali jednu chybu a soupeř odskočil o dva góly, pak už to bylo s Chrudimí těžké a my už jen snížili.

Ale v závěru měl před prázdnou brankou velkou šanci na 3:3 kapitán Lukáš Rešetár. Jak ho teď povzbudit?

To se prostě stane, nikdo mu nemůže nic vyčítat. Gól chtěl dát, ale asi tak moc, že tam byl o trochu dřív. Asi to vypadalo blbě, ale všichni víme, že chtěl dát gól.

Co dál?

Teď to musíme hodit za hlavu a urvat v pátek první vítězství doma.

(zs, vlj)