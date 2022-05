„Je to obrovské zklamání, obzvlášť bezprostředně po zápase,“ hlásil v telefonickém rozhovoru z Karviné Režnický.

Co bylo klíčové pro výsledek zápasu?

Karviná vedla 9:4… My jsme nedokázali ani v jednom zápase zachytit začátek a dotahování ztráty stojí hodně sil. Měli jsme jeden nebo dva útoky, abychom srovnali, ale bohužel se to nepodařilo. Karviná měla od začátku do konce zápas ve svých rukách.

Rozhodlo finálovou sérii to, že jste nevyhráli alespoň jeden zápas ze tří v Karviné?

Jednoznačně. Věděli jsme, že pokud chceme vyhrát titul, musíme vyhrát jeden zápas v Karviné. To se nám na tři pokusy bohužel nepovedlo. Herně těžko říct, protože je bezprostředně po zápase a musíme si to zanalyzovat.

Daniel Režnický (číslo 77, v oranžovočerném) ve finále play-off Plzeň - KarvináZdroj: Deník/Jakub Pryček

Jak byste zhodnotil celé play-off? Ve čtvrtfinále i v semifinále se vám podařil obrat z 1:2 na zápasy na 3:2.

Z pohledu morální síly mužstva je super, že jsme dokázali dvakrát otočit sérii z 1:2 na 3:2. Potvrdili jsme si, že atmosféra v týmu a samotný mančaft dokáže velké věci. Co se týče hry, tak bychom se asi neměli dostávat do situací, kdy prohráváme 1:2 na zápasy. Na druhou stranu extraliga se hodně vyrovnává a soupeři mají velice dobře poskládaná mužstva.

Lze si z letošního play-off vzít nějaké zkušenosti do další sezony?

Určitě. Kvůli těžkým zápasům v play-off hrajeme házenou. Zápasy o titul každého baví a zkušenosti jsou k nezaplacení. Myslím si, že se musíme každý z toho poučit a příští sezonu být lepší a dotáhnout to zpátky na vrchol.

Jak hodnotíte sezonu 2021/2022?

Pokud se podíváme pouze na výsledky, tak si myslím, že to není neúspěšná sezona. Vyhráli jsme Český pohár, v evropském poháru EHF jsme nebyli daleko od postupu do semifinále a teď v pěti zápasech prohra ve finále.

