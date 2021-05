„Neproměnil jsem šanci z proskoku, pak jsme udělali technickou chybu a v posledním útoku to měl na ruce Milan Škvařil, ale neproměnil. Karviná trestala každou chybu a zápas otočila. Jedeme zase do Karviné na pátý zápas,“ hledal těžko slova Michal Tonar, spojka plzeňského Talentu.

Vypadalo to, že jste byli v závěru v koncovce nejistí.

Nechtěli jsme zakončovat rychle, protože jsme vedli. Útoky jsme dobře zahráli do dvou jasných šancí, ale neproměnili jsme je. K tomu tam byla technická chyba. Karviná má zkušený mančaft, potrestala nás a odvezla si bod, který ztratila ve třetím utkání. Špatné konce zápasů jsou naším problémem celou sezonu. Třetí zápas v Karviné jsme vedli o čtyři góly, ale se štěstím jsme vyhráli na sedmičky. Teď nás to ´sestřelilo´ a jedeme do Karviné.

I ve třetím duelu se mužstvu nedařily proskoky. Berete to na sebe?

Musíme. S Milanem Škvařilem patříme k nejzkušenějším hráčům. Trenéři na nás mají vyšší nároky a v mužstvu jsme od toho, abychom to v klíčových momentech brali na sebe a rozhodovali zápasy. Třetí utkání jsme ještě zachránili v sedmimetrových rozstřelech, ale teď jsme byli potrestaní. Musíme se oklepat a v neděli v Karviné vyhrát.

Vzpomněl jste si na poslední finále s Karvinou, která sérii vedla 2:1, ale titul nezískala?

Upozorňovali jsme se na to hned po zápase v Karviné, že tato situace nastala v případě soupeře, který ji nezvládl. Chtěli jsme si z toho vzít ponaučení, ale bohužel… Doufám, že se ten scénář nebude úplně opakovat. Věřím, že se dáme dohromady a pátý zápas zvládneme.