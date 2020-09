Slibný náskok přitom prohospodařili i o týden dříve s Kopřivnicí (32:34). „Příčinou porážek bylo to, že jsme zápas nedokázali zlomit a odskočit třeba na osm gólů, čímž bychom už dokráčeli k vítězství. Při pěti i šestibrankovém náskoku jsme soupeře nechávali ve hře. Asi do 50. minuty jsme vedli, ale pak se soupeři dotáhli a otočili skóre,“ řekl pivot Plzně Daniel Režnický.

Trenér Štochl řekl, že jste hráli profesorsky. Vyplývá to z podcenění, že vedení o šest gólů už nemůžete ztratit?

Nemyslím si, že bychom to podcenili. Máme velkou touhu vyhrávat, ale teď jsme smutní, že se nám to nepovedlo. Pokud trenéři vyhodnotili, že jsme hráli profesorsky, tak asi mají pravdu. Nemám na to názor, protože to nemám vyhodnocené s odstupem jako oni. Takže asi nezbývá než s tím souhlasit.

Co udělat, abyste v neděli s Frýdkem neprohráli potřetí za sebou?

Zápas si musíme rozebrat. Určitě musíme zlepšit obranu, nemyslet na předchozí zápasy, ale soustředit se na současnost. Je třeba udělat všechno pro to, abychom se semkli, vyhráli a odstartovali vítěznou šňůru.

Čekáte teď tvrdší trénink?

Vůbec nevím (smích). To je na trenérech a nezbývá než čekat, co vymyslí.

Prohráli jste dvakrát za sebou. Je třeba bít na poplach nebo je situace ještě v pořádku?

V pořádku dvě porážky za sebou nejsou. Na druhou stranu se ale měnili trenéři a je nový systém. Zažil jsem to na Dukle, kde po změně trenérů nebyly výsledky zpočátku úplně ideální, ale vytrvali jsme, a to samé musíme udělat i teď. Musíme věřit tomu, co po nás trenéři chtějí, a věřit, že si to sedne. Nemusí to být hned, ale každý další vyhraný zápas nám zvýší sebedůvěru a bude se nám hrát lépe. Nepropadal bych panice, ale pokračoval bych v tom, co máme nastavené. Musíme být také pokorní, protože extraliga se vyrovnává a soupeři jsou velice kvalitní. Není to vždy jen o nás, i když poslední dva zápasy nebyly dobré. Musíme respektovat sílu soupeře, Kopřivnice i Lovosice odehrály dobré zápasy.