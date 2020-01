Vstupenku mezi vybranou společnost mohou získat v závěrečné kvalifikaci od 2. do 5. února v Brně. Futsalový národní tým se postupně utká se Slovinskem, Rumunskem a Kazachstánem.Na šampionát postoupí vítěz skupiny, druhý tým bude hrát baráž o postup. Interobal Plzeň má v nominaci Tomáše Vnuka a Michala Holého. „Už se těším. Dneska (středa) odjíždíme na sraz do Brna, kde máme večer trénink. Měl jsem drobné zranění kotníku, tak doufám, že to bude v pohodě, abych klukům pomohl,“ říká Holý.

Trénoval jste, můžete běhat?

V pondělí jsme měli s Interobalem poslední trénink a v úterý jsem se byl proběhnout. A už to bylo dobré.

Tušíte, jaká bude příprava před klíčovými zápasy?

Dnes (středa) večer bude první trénink, ve čtvrtek, pátek a v sobotu tréninky dopoledne a večer plus určitě bude video a rozbor soupeřů.

Jak byste charakterizoval soupeře?

Slovinsko hraje dlouhodobě na šest sedm velmi kvalitních futsalistů. Netočí ani dvě čtyřky, ale jsou ohromně silní fyzicky. Bude to nejdůležitější duel, protože s nimi bychom se měli prát o druhou příčku zaručující baráž.

Kazachstán?

Poslední zápas. Věřím, že stále budeme mít šanci na postup. Kazachstán považuji za největšího favorita skupiny díky čtyřem Brazilcům, kteří jsou nadstandardní a rozdíloví hráči. Zejména brankář Higuita, který pomáhá spoluhráčům v poli, takže celý zápas hrají power-play. Má velice dobrou kopací techniku, lepší než někteří hráči, a navíc výborně chytá.

Rumunsko?

Papírově by mělo být nejslabší. Jsou asi na naší úrovni, ale hrajeme doma, takže Rumuny musíme porazit, pokud chceme postoupit.

Bude domácí prostředí výhoda?

Určitě. Nemusíme nikam cestovat a snad přijdou diváci. Mrzí mě, že se nehraje v Plzni, protože zájem byl, ale bohužel se v hale Lokomotiva koná mistrovství ČR v badmintonu. Pro nás Plzeňáky by to bylo doma hezčí, ale hala v Brně je krásnáa když přijdou dva tři tisíce lidí, tak to bude super.

Chybí zranění Rešetár a brankář Gerčák. První zápas proti Slovinsku bude scházet i vykartovaný Seidler. Jak se s tím vypořádat?

Bohužel jsou to obrovské ztráty. Pokud by byli Seidler i Rešetár, mohli bychom postoupit i z prvního místa. Bude těžké je nahradit, ale musíme všichni bojovat a dát do toho srdce a uvidíme, na co to bude stačit.

Případná baráž bude rovněž tvrdý oříšek.

Ano. Šli bychom na druhého ze skupiny Chorvatsko, Rusko, Ázerbájdžán, Slovensko. Chytli bychom asi Chorvaty nebo Ázerbájdžánce. Bohužel na mistrovství světa jede z Evropy pouze šest týmů, což je hrozně málo. Je extrémně těžké se na šampionát dostat. Ale pořád je lepší být ve hře z druhého místa než hned vypadnout. Nejlepší by bylo rovnou postoupit z první příčky, ale to bude hodně těžké.