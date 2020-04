Florbalová škola Plzeň se rozhodla společně s více než 30 dalšími celky z celé republiky sepsat odvolání proti předchozímu rozhodnutí výkonného výboru Českého florbalu, kdy byla sezona předčasně ukončena. V soutěžích, které nebyly do začátku nouzového stavu zcela dohrány včetně vyřazovací části, nebyly určeny postupující, případně sestupující týmy.

'Vítězství' to však nepřineslo. Jedno z nejreálnějších nabízených řešení, rozšíření počtu účastníků v soutěžích, kterých by se to týkalo, bylo smeteno ze stolu.

„Varianta, aby mimořádně postoupili vítězové základní části, by byla legislativně neobhajitelná, takové rozhodnutí by při odvolání jakéhokoliv oddílu bylo pravděpodobně zrušeno. Legislativa jasně říká, že na to mají právo vítězové play-off, a v některých soutěžích dokonce vítěz základní části v nadstavbové části už vypadl. Nicméně na rovinu říkám, že na toto by se řešení našlo,“ komentoval jednání Výkonného výboru prezident Českého florbalu Filip Šuman.

Na západě Čech tak panuje zklamání.

„Nechci to nějak detailně komentovat a rozebírat, snad jen, že mě osobně z pohledu argumentace přišlo vyjádření komise vcelku účelové. Bylo tam tisíc důvodů, proč by to nešlo a ani jeden, proč ano,“ říká důrazně jeden z členů vedení Florbalové školy Roman Surák.

„Všichni víme, že florbal je sport a v něm jde o dosažení vítězství a úspěchu, dosažení radosti, Proto by se při mimořádném stavu mělo zohlednit sportovní kritérium, jak týmy byly k momentu předčasného ukončení sezony úspěšné. Podívejte se na rozhodnutí jiných sportů – hokej, volejbal, nebo ve florbale Švédsko, kde nebyla dohrána ani základní část a byly uznány dosažené výsledky na hřišti,“ pokračuje Surák, kterého výsledek situace mrzí za celé západní Čechy, které mohly mít od nové sezony účastníka v nejvyšší soutěži.

KARLOVY VARY BYLY BLÍZKO SUPERLIZE.

„Rozhodnutí ublížilo celému našemu regionu. Karlovy Vary byly krok od Superligy a další dva týmy se mohly posunout do celostátních soutěží. Zasvěcení dobře vědí, o co jsme hráli a jak jsme byli blízko,“ je cítit zklamání ze slov Suráka. A dodává, že konec letošní sezony může ovlivnit negativně i mládež.

„V našem případě se nejedná jen o muže. Například starší žáci byli v podstatě jasnými účastníky mistrovství republiky a pomýšleli na medailové příčky. Po celý rok předváděli výborné výkony a rostli každým zápasem. Bohužel to nevyšlo,“ mrzelo Suráka, který uznává, že posun do Národní ligy by pomohl celému klubu.

„Postup A týmu by přinesl i motivaci pro naše mladší kategorie. Děti chtějí a potřebuji motivaci a kvalitní soutěž je jeden ze střípků do výsledné mozaiky. Impuls by to mohl být i pro rodiče, kteří váhají, zda svěří svoji ratolest našemu klubu,“ přidává člen vedení Florbalové školy.

„Nezbývá nám nic jiného, než respektovat situaci, která je. Musíme se znovu pustit do práce s jasným cílem – posouvat naše svěřence a celkově klub dále,“ chce pokračovat nadále v nastolené cestě Roman Surák.