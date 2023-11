Ještě než odstartoval letos premiérový ročník Středoevropské rallye, dozvěděli se pořadatelé příjemnou zprávu, závod bude i v příštím roce zařazen do kalendáře mistrovství světa. Formát by měl zůstat stejný, se startem v Praze a dalšími rychlostními zkouškami na území České republiky, Německa a Rakouska. Pojede se od 31. října do 3. listopadu.

S o to větší pečlivostí se teď chystá letošní podnik, který odstartuje ve čtvrtek v Praze a ještě odpoledne se jezdci přesunou do Klatov, kde je od 18 hodin čeká populární Čínovský okruh. V pátek se pak bude závodit na Šumavě.

Pořadatelé se připravují především na enormní divácký zájem. „Jsme zvyklí na patnáct, dvacet tisíc diváků, kteří se pohybují kolem trati během dvou dnů. Teď stejný počet diváků očekáváme v jednom dni, na jednom dvou místech,“ popisuje za pořadatelský štáb Jiří Valenta největší rozdíl oproti Rallye Šumava, kterou organizují na Klatovsku pravidelně.