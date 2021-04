Kdy jsi začala se stolním tenisem a byl to první sport, který jsi zkusila, nebo jsi jako malá dělala i jiné sporty?

Jako první jsem dělala atletiku, ale ta mi nešla, tak jsem začala hrát stolní tenis, když mi bylo šest let.

Stolnímu tenisu propadla i tvoje starší sestra, byla to také motivace?

Ano. Nikola hraje stolní tenis již mnoho let ve Švýcarsku, kde i žije, a je to pro mě velká motivace.

Kdybys měla popsat, čím tě stolní tenis přitáhl, dokázala bys to?

Baví mě a ten sport mám strašně ráda. Baví mě třeba atmosféra turnajů, ale i nejrůznějších soustředění. Díky stolnímu tenisu jsem poznala spoustu nových lidí.

Zatím hraješ a trénuješ doma v Boru u Tachova, ale není tajemstvím, že na spadnutí je přesun do Akademie HB Ostrov, kde se mimo jiné připravuje i další talent plzeňského stolního tenisu Ondřej Květon. Jaké to tam je a jak se těšíš?

Těším se hodně, protože jsou tam skvělé podmínky. Je to nejmodernější akademie u nás. Jsou tam skvělí trenéři, hala, ubytování i zázemí s posilovnou a regenerací. Bude to velká změna, ale doufám, že mi prospěje. Že se zlepším. Už se těším, až tam pojedu na trénink.

Aktuálně se prakticky už rok nehrají soutěže a turnaje. Jak těžké je pro tebe udržet si motivaci do dalšího tréninku?

No upřímně, tréninky mě teď moc nebaví a moc se mi nechce hrát, ale musím trénovat, pokud chci něčeho dosáhnout.

Momentálně se svou výkonností pohybuješ na hranici reprezentačního družstva kadetek. Máš nějaké sny, kam bys to chtěla dotáhnout?

Chtěla bych jednou hrát extraligu a určitě se dostat do reprezentace.

Každý hráč má svůj osobitý styl. Jaká je tvoje nejsilnější stránka a kde máš ještě naopak slabinu?

Já si myslím, že moje silnější stránka je na bekhendu, protože tam mám sendvič (specifický potah s krátkými vroubky – pozn. aut.), a slabší je forhendový topspin.

Nejenom stolní tenis je celý život. Prozraď, co máš ještě za koníčky a co tě baví mimo tréninky?

Ráda třeba cvičím, chodím běhat, jezdím na kole, ale taky ráda chodím jen tak ven s kamarády. Běhám většinou s kamarádkou a cvičím na břicho, cardio a různé posilování.

A co tě nejvíc baví na samotném tréninku?

Asi nejvíc hrát různé kombinace, ale nemám úplně něco oblíbeného. Někdy mě spíš chytnou zápasy.

Takže jsi spíš zápasový typ?

Asi ano, ale někdy mě ani ty zápasy nebaví (smích) a chci radši hrát kombinace.

Hodně času trávíš s tátou Pavlem. Je to výhoda, že tě trénuje někdo tak blízký, nebo občas propuká ponorka?

Má to své výhody, ale i nevýhody. Někdy je to super, protože můžu jít na trénink s tátou, kdykoliv se mi chce. Někdy je toho moc, ale to je dáno hlavně teď tou situací. Každopádně jsem ráda, že toho táta pro mě tolik dělá.

Iva Gallerachová Ročník narození: 2007 Klub: TJ Sokol Bor u Tachova Škola: ZŠ Bor Úspěchy: hráčka 1. ligy žen, členka širší reprezentace kadetek ČR Trenér: Pavel Gallerach

Autor: Roman Čech