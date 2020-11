Začněme ale od studia. Na jaře jsi absolvovala maturitu. Jak složité bylo se na „zkoušku dospělosti“ při tvém nabitém programu připravit?

Na maturu jsem se začala učit od chvíle, co jsem se koncem března vrátila z olympijských kvalifikací v Londýně. Bylo trošku těžší dohánět všechno na poslední chvíli, ale karanténa mi to usnadnila. Takže jsem úspěšně odmaturovala.

Olympiáda v Tokiu se naopak posunula o rok. Jaké jsou tvé šance se na hry ještě kvalifikovat?

Myslím, že šance je. V průběhu roku jsem stihla nabrat spoustu nových zkušeností.

Sezona byla ovlivněna koronavirovou pandemií. Jak ses s tím vypořádala?

Je samozřejmě těžší trénovat, když nevíte, jestli se ten či onen zápas nebo soutěž uskuteční. Ale mám tu výhodu, že mám skvělého trenéra, který se mi věnuje i v těchto obtížných podmínkách.

Tvým letošním vrcholem měl být start na mistrovství Evropy do 22 let.

Jo, ale šampionát neproběhl a letos se už konat nebude. Nejprve bylo mistrovství přesunuto na prosinec, ale nakonec ho nedávno přeložili na březen 2021.

Takže jsi absolvovala jen dlouhou přípravu bez velkých závodů?

Přesně tak. Stále jsme věřili, že by Evropa mohla být, a chtěli jsme na ni být maximálně připraveni. Tak snad alespoň vyjde mistrovství České republiky, které by mělo proběhnout ještě v prosinci.

Trénovat, udržovat se v kondici je nutné v každé situaci, ale přece jen sportovec se asi nejvíc těší na soutěžení. Co pomáhá tobě udržet si motivaci do každodenního tréninku?

Mojí motivací je momentálně nebýt pořád doma (smích). Takže si vážím každého tréninku.

A čemu se ještě nyní věnuješ? Přece jen trénink venku asi nezabere většinu tvého času?

Venkovní trénink opravdu nezabere moc času. Moc toho, co dělat, opravdu není, tak se snažím si užít společný čas strávený s rodinou a věnuji se i škole a teorii boxu. Děláme rozbory zápasů a ráda sleduji boxery, kteří mají výbornou techniku a v ringu jsou rychlí a dynamičtí od první do poslední vteřiny zápasu. Určitě bych jednou chtěla i já takhle v ringu vypadat!

Vraťme se k tématu olympiáda. Věříš, že proběhne, a jaká na hry případně vede cesta?

Chtěla bych, aby byla, ale podle současné situace si myslím, že se nakonec neuskuteční. Zatím jsou v kalendáři únorové kvalifikace, takže cesta existuje. Přípravu také budeme směrovat na kvalifikace a uvidíme.

Neláká tě jako amatérku přestup mezi profesionály? A může na to vůbec v Čechách boxerka pomýšlet?

Možné to určitě je. Když má někdo kolem sebe správné lidi a je i dostatečně dobrý, tak může přejít mezi profesionály a být úspěšný nejen u nás. Já o profesionálním boxu zatím neuvažuji, ale těžko říct, jestli to tak bude i za pár let.

Je to i tím, že jsi nastoupila na Policejní akademii?

Ano, od září studuji vysokou školu, bohužel zatím pouze distanční formou, která mi nevyhovuje. Těšila jsem se, až škola začne. Prázdniny pro mě byly už dlouhé a takhle jsem si to rozhodně nepředstavovala. Navíc v prvním semestru nemáme ani praktické předměty, takže nezbývá než se jen učit. Ale věřím, že se situace uklidní a konečně bude vše fungovat, tak jak má. Škola i box (úsměv).

