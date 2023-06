Ve sbírce má zlatou medailí z mistrovství světa juniorů, ale za větší úspěch považuje bronz z letošního evropského šampionátu ve Skopje. Pro 20letého Jana Šindeláře, který se věnuje sjezdu na divoké vodě v kajaku, to je první cenný kov mezi dospělými.

Jan Šindelář. | Foto: Foto/Zdroj: Nadace sportující mládeže

Zmiňovaných vavřínů dosáhl ve sjezdu týmů. V makedonském Skopje na ME ve sjezdu na divoké vodě 2023 s parťáky kajakáři Adamem Satkem a Filipem Novákem. Bronzové trio mladíků bylo blízko stříbrné medaili. „Utekla nám o čtyři desetiny. Mrzí mě to, protože v desetiminutovém závodě je to maličký rozdíl. Ale to se prostě stává, je to sport, řekl částečně už smířeně Jan Šindelář.

Student prvního ročníku Fakulty elektrotechnické ZČU byl už na svém druhém mistrovství Evropy dospělých. „Věřili jsme si na medaili. Alespoň v týmové soutěži jsme chtěli zajet do třetího místa, ale je tam velká konkurence. Takže nikdo si nemůže být předem jistý, jaký výsledek zajede,“ uvedl talentovaný kajakář.

Na šampionátu sjížděl také individuální závod, v něm skončil šestý.

V soutěži družstev jedou tři kajakáři najednou stejnou trať, mohou si pomáhat na trati. „Ve Skopje jsme se zpočátku závodu úplně neshodli, kdo a jak pojede a trochu jsme se posráželi (úsměv). Což se v týmových závodech stává,“ vysvětlil Šindelář.

„Závod na šampionátu měl 3,5 kilometru, trval kolem 9:40 minut, což bylo výjimečně krátké, protože většinou se jezdí patnáct až osmnáct minut,“ popsal kajakář oddílu Loko Plzeň.

„Hodně trénuju na klidné vodě. Často však vyjíždíme na divoké řeky v Česku a v Alpách,“ dodal Jan Šindelář, jehož trenérem je otec Pavel.

Tuto sezonu ještě plánuje vypádlovat si medaili v individuálním závodu na mistrovství světa do 23 let. „Po dlouhé době se jede v České republice. Víc toho zatím neplánuji,“ prohlásil Jan Šindelář.

Sjezd na divoké vodě

Sjezd na divoké vodě je neolympijská závodní disciplína. Od slalomu se liší používanými loděmi i pádly, způsobem závodění a tratěmi, v neposlední řadě pak i stylem jízdy. Smyslem je urazit úsek mezi startem a cílem za co nejkratší dobu, závodí se bez branek, na trati jsou pouze přírodní překážky v proudu. Zdroj: Wikipedie

