„První pololetí bude prodloužené do poloviny března. Druhé pololetí, které skončí na konci dubna, bude přípravou na maturitu. Ředitel školy dostane volnost – pokračovat ve výuce pouze v předmětech, ze kterých budou studenti maturovat, či ve volitelných seminářích. Forma výuky (prezenční, distanční či kombinovaná) bude opět na řediteli. Nebo ředitel může povolit studentovi praxi v jakékoliv instituci,“ vysvětlil Kryštof Kozač.

Cesta novely na vládu a k legislativnímu procesu byla trnitá a začala před čtyřmi roky, kdy s kamarádem Jakubem Slavíkem z gymnázia vypracovali několik změn na zlepšení a odstranění nedostatků ve výuce českého školství. „Probrali jsme to s ředitelem gymnázia a měli jsme úspěch. Trochu jsme přepracovali metodiku výuky v jazycích nebo jsme měnili rozvrh, tedy věci týkající se naší školy. To byl prvopočátek,“ vzpomínal jednadvacetiletý absolvent Gymnázia Přípotoční v Praze.

Jelikož Kozačova maminka je učitelka a Slavík i mladý oštěpař měli ke školství blízko, začali se o něj zajímat hlouběji. „Začali jsme chodit na konference o školství a vzdělávání, byli jsme na setkání s finským velvyslancem, navštěvovali jsme školy, bavili se se všemi lidmi, kteří působí ve školství. Probírali jsme s nimi největší problémy, sbírali jsme jejich názory, což vykrystalizovalo do fáze, kdy jsme měli jasnou představu, kam by se školství mělo posouvat. Založili jsme projekt Změna školství a vytvořili jsme 18 bodů pro změnu školství z 18. století,“ popsal vznik iniciativy Kozač.

Poté jednali se zákonodárci napříč politickým spektrem. „Setkávali jsme se s pochopením a na 85 procentech bodů se s nimi shodli. Jenže dál už se nic nedělo. Proto jsme si vybrali jeden z osmnácti bodů – reformu druhého pololetí maturitního ročníku, a teď to vypadá, že by se to mohlo legislativně upravit,“ potěšilo Kozače.

Následující věcí, kterou by chtěli legislativně reformovat, je Rámcový vzdělávací program. „Poslední revize se uskutečnila v 90. letech a je alarmující, že se skoro třicet let učí podle stejných osnov,“ řekl oštěpař Škody Plzeň.

Do politiky prý nemíří. „Momentálně ne, ale nikdy neříkej nikdy a po sportovní kariéře se tomu nebráním. Mojí prioritou jsou teď sport a studium na VŠE v Praze. K tomu se angažuji v projektu,“ uvedl Kozač.

Jak to všechno stíhá? „Je to hodně o tom, umět si zorganizovat čas. Prioritní je sport a ostatní se mu podřizuje. Musím vyzdvihnout práci kolegy Jakuba Slavíka, který domlouvá schůzky s politiky a s lidmi ze školství. Tři až čtyři dny v týdnu jsem v Plzni a v Domažlicích, a když jsem v Praze, zavolám Jakubovi, aby domluvil termín schůzky,“ tvrdil oštěpař.

Svěřenec trenéra Davida Sekeráka ve sportu podřizuje přípravu startu na mistrovství Evropy do 23 let. „Na republikovém mistrovství jsem hodil přes sedmdesát metrů. Na Evropu je B limit 72 metrů a A limit 74 metrů. Pokud se kvalifikuji, tak bych chtěl na ME do finále,“ vyhlásil Kryštof Kozač.