Loni na Olympiádě dětí a mládeže byl Jan Foltýn jako legendární australský plavec Michael Phelps, který je mimochodem jeho velkým vzorem. Co závod, to zlatá medaile. Český mladík jich tehdy získal šest a bylo mu jedno, jaký styl plaval i na jakou vzdálenost.

Letos uspěl i ve slovinském Mariboru v mezinárodní konkurenci, na Evropském olympijském festivalu mládeže, vrcholu letošní sezony pro reprezentační tým mladších juniorů, vybojoval bronzovou medaili na 50 metrů volný způsob. Časem 23,09 navíc atakoval český juniorský rekord.

Pistolář Rampula překvapil zlatem, Přívratský bral bronz

„Je to můj největší úspěch. Zatím jsem vyhrával na olympiádě mládeže a českých závodech,“ uvedl patnáctiletý závodník Plavecké akademie Zbůch. „Je to skvělé, jsem za to moc rád. Bez trenérů a rodiny by se mi to ale nepodařilo,“ nezapomněl Jan Foltýn na lidi, kteří mají na jeho úspěchu podíl.

První finále na EYOF vybojoval na kraulové stovce, kde výrazně vylepšil svůj osobní rekord časem 50,82. V souboji o medaile pak obsadil šesté místo. Skvělou formu potvrdil i v dalších závodech na 200 metrů polohový závod a 100 metrů prsa, kde opět zlepšil svá maxima.

Ale všechno svoje úsilí směřoval k nejkratšímu kraulovému sprintu. Rozplavby, semifinále i finále se plavalo v jeden den a s každým dalším startem se český reprezentant zlepšoval až na finálový výkon 23,09.

Tímto vybojoval po čtyřech letech pro české plavání bronzovou medaili a o pouhé dvě setiny zaostal za českým juniorským rekordem Ondřeje Slavíka z letošního roku. A to ho v juniorské kategorii čekají ještě další tři roky.

Atleti Škody překonali historii. Oštěpařka Sičaková přehodila legendu

Nyní má v plánu Jan Foltýn překonat i zmíněný český juniorský rekord. „Ten rekord asi dlouho nevydrží. Nějak to s trenérem uděláme,“ smál se Foltýn, který se zatím nespecializuje na jeden styl.

„Jestli chci stíhat soupeře, tak se budu muset zaměřit na jeden styl. Nejvíc mi sedí kraulařská stovka,“ prohlásil talentovaný plavec, jehož snem je účast na olympijských hrách.

Jaké je jeho motto? „Když nestíháš, nespěchej!,“ uvádí na stránkách Českého olympijského výboru. Za rok do Paříže to asi ještě nestihne, ale účast v Los Angeles 2028 by mohla mít reálné obrysy.

Splní si Jan Foltým odvážný dětský sen?