Na páteční sraz to měl tedy do hotelu na Borech zřejmě ze všech nejblíž. Házenkář švýcarského HC Kriens-Luzern totiž plánoval, že na přelomu roku navštíví v Plzni rodinu. „Půl roku jsem je neviděl,“ říkal Tomáš Piroch pro web Handball+.

Na odloučení je ale mladík, který pochází ze sportovní rodiny (otec Jiří má dva házenkářské tituly s Kovopetrolem, starší bratr Jiří hraje fotbal za pražskou Duklu – pozn. aut.), zvyklý, protože už v 17 letech vyrazil z plzeňského Talentu na zkušenou do házenkářské Evropy.

Nejprve působil v juniorce bundesligového Melsungenu, odkud přestoupil do Švýcarska. A v Luzernu hraje pravidelně, i jeho zásluhou se tým drží na druhém místě tabulky, pouhý bod za lídrem Pfadi Winterthur. „Přestupu do Švýcarska rozhodně nelituju. Pro můj házenkářský rozvoj to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. Celkově mi to angažmá pomohlo,“ vyznal se Tomáš Piroch v létě.

Teď je před ním další výzva, zkouší se probojovat do týmu pro mistrovství světa v Egyptě. Jedničkou na postu pravé spojky bude Stanislav Kašpárek z maďarského Szegedu. O druhé místo v nominaci na šampionát se porve právě Piroch s Dieudonné Munenzemem, jenž dostal přednost na loňském Euru v Rakousku. Plzeňský mladík teď doufá, že se karta obrátí. „Budu se chtít jako vždy ukázat v tom nejlepším světle. Nominace pro mě znamená hodně a už jen možnost si zatrénovat s hráči, kteří v národním mužstvu pravidelně působí, mě rozhodně pokaždé posouvá dál,“ říkal Tomáš Piroch při představování mladíků.

V národním týmu odehrál čtyři zápasy, v nichž vstřelil čtyři góly. Premiéru v národním týmu si Tomáš Piroch připsal v lednu 2019 v přípravě proti Argentině. „Pár srazů už za sebou mám, takže vím, co čekat, a těším se,“ prohlásil levoruký házenkář, kterých není nikdy dost.

„Tomáš je sice menší postavy, ale velmi dobře silově vybavený. Přirovnal bych ho k německému reprezentantovi Steffenu Weinholdovi. Ještě však potřebuje zapracovat na střelbě,“ uvedl na adresu talentovaného házenkáře jeden z reprezentačních trenérů Jan Filip.

Právě on byl za Pirochovým přestupem do Švýcarska. Dá mu teď šanci i na mistrovství světa v Egyptě?