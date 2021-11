Přestože na srazech házenkářské reprezentace patří Tomáš Piroch pořád ještě k těm nejmladším, jezdí na ně už jako poměrně protřelý legionář.

Na zahraniční dobrodružství se 21letý házenkář z Plzně vydal ještě jako dorostenec do německého Melsungenu, odkud přestoupil do švýcarského Luzernu, a od letošního sezony pak hájí dres US Créteil. Klubu z pařížského předměstí se upsal na dva roky.

Piroch se tak vrátil do Francie, země, kde působil i jeho otec a Tomáš tam žil do sedmi let. Dokonce i první házenkářské krůčky dělal v Mulhouse.

Jak jste se teď ve Francii zabydlel?

Tak s tím problém nebyl, ve Francii je výborné prostředí pro život. A pro mě to bylo snazší, protože jsem tam byl jako malý a francouzštinu trošku ovládám. Za ty tři měsíce, co tam jsem, jsem se zabydlel hodně rychle. Moc se mi tam líbí.

A co byste řekl přímo k US Créteil? Jak je to třeba s vaším vytížením?Dostávám hodně prostoru ve hře, vyhovuje mi i styl, kterým se prezentujeme. Trenér mi věří, nemůžu si na nic stěžovat.

Ale než jste vyrazil na reprezentační sraz, prohráli jste v lize potřetí za sebou. Jaká je atmosféra v týmu?

Samozřejmě že to není příjemná situace. Ale my nejsme tým, který by pomýšlel v tabulce na nejvyšší příčky. Spíš bychom se chtěli pohybovat uprostřed tabulky. Bohužel poslední tři zápasy nám nevyšly podle našich představ. Ale zase předtím jsme měli hodně těžké soupeře a ukázali jsme, že se můžeme měřit i s takovými giiganty, jako jsou Paris SG nebo Montpellier.

Považujete to za příslib do další fáze sezony?

Já jsem si jistý, že po reprezentační pauze začneme zase vyhrávat a usadíme se někde uprostřed tabulky.

Co vám zatím dává angažmá v Créteil? A jak vám sedí francouzská liga?

Posunul jsem se do kvalitnější ligy. Myslím si, že je to důležitý krok v mojí kariéře.

Zkuste porovnat francouzskou ligu s tou švýcarskou, kde jste působil předtím.

To je velký rozdíl. Ve francouzské lize jsou stoprocentně profesionální týmy, to ve Švýcarsku není. A to se potom odráží na přístupu hráčů i házenkářské kvalitě.

Teď jste ale na kempu národního týmu, co je hlavním úkolem?

Měli jsme týden na to, abychom sehráli kombinace, které chceme předvádět. Je to poslední sraz před závěrečnou přípravou na šampionát. Moc času na sehrání není, proto musíme využít každou chvilku. Včetně dvou zápasů s Rakouskem, musíme z toho vytěžit co nejvíc.

V týmu jsou i někteří nováčci. Co vy, už si připadáte jako mazák?

To určitě ne, pořád nosím balony. Ale tak to prostě je, já jsem rád za každou šanci. V nároďáku si to užívám.

Ale cítíte, že je to boj o nominaci na lednový evropský šampionát v Bratislavě?

Jasně, že je to boj o nominaci. Dostat se na Euro by pro mě byl splněný sen. Dělám pro to všechno, nejen tady na srazu, ale i při ligových zápasech ve Francii. Myslím, že už nějakou pozici v týmu mám, ale pořád nemám nic jistého. Musím makat dál a uvidíme, jak to bude v lednu.