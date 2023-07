Jen týden po úspěšném vystoupení na silničním mistrovství cinkaly mladíkům z plzeňského klub znovu medaile, tentokrát na dráze při domácím sprinterském šampionátu.

Medailisté ze sprintu (zleva): mistr Richard Kobr, stříbrný Jaromír Kohout a bronzový Petr Hladík. | Foto: RKCA

Jsou hlavně silničáři, což junioři z Roman Kreuziger Cycling Academy (RKCA) potvrdili na nedávném mistrovství ČR ziskem titulu v časovce a stříbrem z hromadného závodu. Jen po týdnu ale mladíkům cinkaly další medaile, tentokrát na dráze při domácím sprinterském šampionátu.

Čtveřice jezdců Kreuzigerovy akademie doplněná o Jana Řehoře z SK Petřín ovládla na betonovém oválu v Brně souboje juniorů.

Mladí závodníci RKCA na mistrovství ČR ve sprinterských disciplínách v Brně.Zdroj: RKCA

První den triumfovali v závodě na 1 km s pevným startem. Za novým mistrem Řehořem se seřadili Richard a Robert Kobrovi. V dalších individuálních disciplínách už stupně vítězů patřily jen mladým akademikům.

Ve sprintu si titul vybojoval Richard Kobr po finálové výhře 2:0 nad parťákem Jaromírem Kohoutem. Třetí pak skončil Petr Hladík, který v boji o bronz udolal Jana Pořízka z týmu Rexonix Kovo Praha. V keirinu zvítězil zase Kohout před Robertem a Richardem Kobrem.

To vše mladíci v zelených dresech korunovali v týmovém sprintu, kde byť ve smíšených sestavách brali zlato a stříbro. „Týmový sprint byl pro nás hlavní disciplínou, ale sešlo se málo družstev a bylo nutné improvizovat. Proto jsem kluky rozhodil do dvou týmů a doplnil je tak, aby to bylo vyrovnané,“ vysvětloval bývalý dráhař a trenér Václav Novák.

Český titul si vybojovalo trio Petr Hladík, Richard Kobr a Jan Řehoř. Pro stříbrný kov si pak dospurtovali Jaromír Kohout, Robert Kobr a Jan Pořízek.

„Výsledky mě mile překvapily, protože dráha je pro nás jen doplňkem silniční přípravy. Ale je vidět, že kluci mají rychlost vrozenou. Pak jde jen o sladění nějakých technických věcí,“ uvedl oceňovaný trenér a zároveň sportovní ředitel RKCA.

Kreuzigerovi následovníci byli vidět i na silniční scéně. Čerstvý šampion v časovce Pavel Šumpík se v prestižní Grand Prix Luxembourg, mezinárodním závodě juniorů kategorie UCI 1.1, blýskl třetím místem. Adam Pešek pak skončil dvanáctý.

Jak Šumpík, tak Pešek záhy obléknou český dres při 60. ročníku Mezinárodních dní cyklistiky na Slovensku, což je tříetapový podnik započítávaný do Světového poháru juniorů.

