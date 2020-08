Na programu šampionátu jsou časovky i závody s hromadným startem a pořadatelé z Roman Kreuziger Cycling Academy slibují, že mistrovství pro žactvo, kadety a juniory bude mít parametry šampionátu dospělých.

Konečně mistrovství republiky elitních kategorií mužů a žen plzeňští organizátoři pořádali ve městě v roce 2018 a jsou přesvědčeni, že stejnou pozornost je třeba věnovat mládeži.

Ve čtvrtek 13. srpna odjedou všechny kategorie včetně juniorů časovku, v sobotu 15. a v neděli 16. srpna pak hromadný závod. Neděle je vyhrazena pouze kadetům a juniorům.

Zázemí našel organizační tým vedený Petrem Kubiasem v Kyšicích u Plzně, kde bude start i cíl všech závodů.

Trasa mistrovské časovky vede z Kyšic na Letkov, kde bude první obrátka, cyklisté se vrátí do Kyšic a pokračují severním směrem na Dýšinu. Následuje druhá obrátka a jezdci se vrátí do prostoru startu a cíle. Délka trasy je 10,5 kilometru, pouze junioři ji pojedou dvakrát. „Bude to hodně spravedlivá trať,“ říká Petr Kubias.

V Kyšicích bude mít centrum i silniční závod, který se uskuteční na 12,1 km dlouhém okruhu s převýšením 190 metrů. Každá z kategorií má jiný počet kol, junioři jich jedou jedenáct. Trať je zvlněná, navíc poslední kilometr vede do mírného stoupání. „Medailisté obdrží věcné ceny, ale hlavně vítězové všech kategorií – a každá se pojede zvlášť – získají kromě zlaté medaile mistrovský dres a na jejich počest zazní státní hymna,“ zdůrazňuje Kubias.