Hokejová mládež v Plzni šlape, vyrůstají tu šikovní borci a je to znát i na výsledcích mladých záloh extraligové Škodovky.

Radost plzeňských dorostenců z postupu do semifinále. | Foto: hcplzen.cz

Plzeňský klub jako jeden z mála u nás má zastoupení v play-off nejvyšších soutěží ve všech kategoriích, v nichž se o konečném pořadí rozhoduje ve vyřazovacích bojích.

Osudem mládežníků ze západu Čech Plzně se zdá být Mladá Boleslav.

JUNIOŘI NEOBHÁJÍ

Na boleslavských Bruslařích si ve čtvrtfinále vylámali zuby junioři, kteří sérii prohráli na zápasy 0:3 (2:5, 1:2 pp, 1:6), a svěřenci trenéra Petra Vojana tak neobhájí mistrovský titul z loňska.

„Klíčová byla obrovská produktivita soupeře, který dával góly z minima střel a naopak my jsme během tří zápasů série spálili i jasné tutovky, ze kterých prostě musíme skórovat. To sérii rozhodlo,“ hodnotil sérii Vojan. „Boleslav předvedla taktický výkon a postoupit si zasloužila. Ačkoliv my jsme předtím v sezoně neměli problém s proměňováním šancí, tak v klíčových momentech play-off jsme selhali. A na tom musíme do budoucna zapracovat,“ uvedl kouč juniorky.

DOROST BOJUJE

To plzeňský dorost rovněž v roli úřadujících šampionů vyřadil v osmifinále ve třech zápasech vrstevníky z Českých Budějovic a ve čtvrtfinále pak v úporné pětizápasové bitvě přešel přes pražskou Slavii. Mladí Indiáni nejprve odvrátili mečbol soupeře na jeho ledě a pak doma dotáhli páté rozhodující utkání k postupové výhře 4:3. Všechny góly vítězů vstřelil Adam Titlbach.

V semifinále se nyní tým vedený trenérem Jiřím Hanzlíkem pere, jak jinak, s Mladou Boleslaví.

Po dvou zápasech na západě Čech je stav série 1:1 a souboj na tři vítězství pokračuje dvěma duely u Bruslařů, a to v pátek v 15.00 a v sobotu ve 13.00 hodin.

DEVÁŤÁCI ZAČÍNAJÍ

S Mladou Boleslaví se střetne i tým plzeňských žáků z deváté třídy.

Jde o premiéru, protože loni se ještě o titul v této kategorii bojovalo na závěrečném turnaji, kde si to o medaile rozdalo šest nejlepších družstev a Plzeňáci urvali bronz právě za Bruslaři a libereckými Tygry.

Sérii jen na dvě vítězství rozehrají mladíci dirigovaní trenérem Tomášem Pejcharem dvěma zápasy v Mladé Boleslavi, na ledě hůře postaveného celku po základní části, a to stejně jako dorostenci v pátek (16.00) a v sobotu (12.15).

