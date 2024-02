Před dvěma mládežnickými kategoriemi futsalového klubu Interobalu Plzeň je nejdůležitější víkend sezony. Dorostenci i junioři posledního českého mistra cestují v sobotu a neděli do Slaného a Pardubic, kde je čeká závěrečný turnaj Final four. Oba výběry se do něj probojovaly díky umístění v základní části, a oba v semifinále čeká Chrudim.

Dorostenci futsalového Interobalu Plzeň postoupili do Final 4, to si zahrají také junioři západočeského klubu. | Foto: SK Interobal Plzeň

„Naším základním cílem před Final four je uspět v semifinále, i když víme, že se nás proti Chrudimi nečeká nic lehkého. Soupeř má velmi kvalitní a silný tým," prohlásil trenér dorostenců Interobalu Karel Rozboud. „Ale hraje se na jeden zápas čistého času, dáme do toho všechno, a když se nám podaří postoupit do finále, porveme se o první místo," slibuje kouč plzeňských borců před Final four dorostenecké ligy, kterou pro kategorii U17 hostí městská sportovní hala Slaný.

Final four Dorostenecké ligy (do 17 let) futsalu 2023/2024 (sobota 10. února 2024), semifinále - 15.00: FK Chrudim - SK Interobal Plzeň, 16.00: SK Olympik Mělník - Oxyworld Baník Chomutov, zápas o 3. místo - 17.30: poražený SF1 - poražený SF2, finále - 18.45: vítěz SF1 - vítěz SF2 (všechny zápasy se hrají v Městské sportovní hale ve Slaném u Kladna).

Proti Chrudimi se v semifinále utkají také junioři, kteří v dlouhodobé fázi soutěži skončili třetí. „Do zápasu s Chrudimí sice nejdeme v roli favorita, ale pokud se budeme prezentovat dobrou obranou a bojovností, věřím, že můžeme uspět a postoupit do finále," míní Adam Forman, trenér juniorského týmu futsalistů SK Interobal Plzeň. Závěrečný turnaj čtyř nejlepších celků kategorie U19 se koná v neděli ve sportovní hale Dačická v Pardubicích.

Final four Juniorské ligy (Do 19 let) futsalu 2023/2024 (11. února 2024), semifinále 14.00: SK Slavia Praha - FC Rapid Ústí nad Labem, 15.00: FK Chrudim - SK Interobal Plzeň, zápas o 3. místo 16.30: poražený SF1 - poražený SF2, finále 17.45: vítěz SF1 - vítěz SF2 (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale Dačická v Pardubicích).

