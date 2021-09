Turnaj se koná od pátku do neděle a do akce půjdou kategorie přípravka, elévové, mladší žáci a starší žáci.

Turnaj na svůj sedmý ročník přilákal další týmy a oproti předešlému ročníku navyšuje počet týmů. Hrát se bude i na více místech. „Navazujeme na úspěšný ročník. Loni se nám povedlo vytvořit jeden z posledních neligových turnajů ještě před dlouhým lockdownem, který pak uzavřel dětem přístup ke sportu. V sedmém ročníku turnaje chceme minimálně zachovat stejnou kvalitu. V turnaji dochází ke konfrontaci mládežnických týmů z regionů i ze superligových týmů, a to se trenérům i hráčům líbí,” říká za organizátory z klubu FBŠ Gorily Plzeň Libor Bolda.

Plzeň nabízí skvělé podmínky. Krásné město a výborné florbalové podmínky nejen v areálu Lokomotivy, jednoduché ubytování a díky krátkým vzdálenostem i perfektní soustředění se na florbal. Díky rostoucí popularitě Turnaje Gorila, získal turnaj záštitu od města Plzně, konkrétně záštitu prvního náměstka primátora Mgr. Romana Zarzyckého. Turnaj se rozhodl ze stejných důvodů podpořit i prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Loňský ročník turnaje Gorila.Zdroj: archiv

„Podpory pana náměstka Zarzyckého si vážíme, jsme rádi, že město chce být formou záštity partnerem. Většina velkých turnajů má podporu svého města. Věříme, že důvěru nezklameme a ukážeme, že můžeme být partnery i do dalších ročníků, které chceme dále posouvat a zlepšovat. Stejně je tomu se záštitou Českého florbalu, je to pro nás zavazující, ale chceme být opět lepší a nabídnout klubům kvalitní přípravu před novou sezónou,“ dodává Libor Bolda.

Pro nový ročník si organizátoři připravili společně s Fakultou designu a umění Západočeské univerzity v Plzni nové trofeje. „Dali jsme prostor moderním technologiím a šikovným lidem, vždyť i to k florbalu patří,” zmiňuje Libor Bolda.

„Na turnaj Gorila chceme mít znovu pozitivní ohlasy a ukázat, že i v Plzni umíme udělat skvělý turnaj, na který se vyplatí přijet i z větší dálky. Turnaj je vizitkou nejen klubu FBŠ Gorily Plzeň, ale i města. Proto pracujeme i na dalších benefitech pro zúčastněné týmy a město Plzeň nám velmi pomáhá,” oceňuje. Z malého turnaje se skokem turnaj Gorila ocitnul mezi většími akcemi pro mládež. Respekt si získal dobrou atmosférou na hřištích i v hledišti.

„Kromě areálu městské haly na Lokomotivě, kde bude v září hrát i reprezentace ČR EFT před mistrovstvím světa, budeme hrát i na nových místech v Plzni. A pro nejmenší jsme si připravili i překvapení,“ doplňuje Matěj Surák, který patří do týmu organizátorů. „Turnaj Gorila patří mezi nejvýznamnější florbalové akce v Plzni. Pro všechny je to skvělá příležitost ukázat, jak se během léta na sezónu nachystali. My jako organizátoři budeme připraveni,“ zve na turnaj Bolda.

Další informace z turnaje najdete na stránkách www.turnajgorila.cz.