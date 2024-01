Hned tři kategorie florbalového oddílu FbC Plzeň odcestovaly na začátku nového roku na sever Evropy, kde se zúčastní prestižního mládežnického turnaje Gothia Innebandy Cup, který od 4. do 7. ledna hostí Göteborg, druhé největší město Švédska ležící v provincii Västergötland.

Mladší žáci FbC Plzeň. | Foto: FbC Plzeň

Mladší žáci, starší žáci i dorostenci odehrají v Göteborgu řadu zajímavých zápasů, v nichž zabojují o co nejlepší výsledek. „Mám velkou radost, že se na Gothii (Gothia Innebandy Cup) jako klub po několika letech vracíme, a že o to byl mezi našimi hráči velký zájem. Díky tomu můžeme jet sbírat velmi cenné zkušenosti do kolébky florbalu. Pro mlže to bude vůbec první mezinárodní turnaj, takže věřím, že si domů všichni přivezou nezapomenutelný zážitek. Na turnaji se budeme chtít prezentovat aktivní a hlavně týmovou hrou. Jsem moc zvědavý na to, jak proti nám budou hrát týmy z jiných zemí," řekl před odjezdem do Skandinávie trenér mladších žáků Jiří Winter.

S malinko odlišnými cíly na turnaj odjeli starší žáci. „V lize se nám zatím nedaří podle očekávání, na to se ale ve Švédsku vůbec hrát nebude. S klukama jsme před Vánoci začali řešit hlavně aktivní hru na útočné polovině a vidíme zde rychlý pokrok. Na turnaji budeme mít dostatek prostoru se na to pořádně zaměřit, ukázat si něco na videu a očekávám, že se v tom značně posuneme," prohlásil Michael Brabec, trenér plzeňských starších žáků.

Mladší žáci FbC Plzeň (bílé dresy).Zdroj: FbC Plzeň

A co očekávají od prestižního turnaje dorostenci, kteří v základní skupině čeká i souboj s Bratislavou? „Do Švédska jedeme s velkým očekáváním, především se těšíme na to, že si zahrajeme po delší době zase s týmy, které jsou pro nás neznámé a nakoukneme mimo naší soutěžní bublinu. Na turnaji budeme chtít hrát kvalitně na míčku a tvořit si dostatek šancí. Pro kluky bude turnaj velká zkušenost a další společný zážitek," uvedl trenér Ondřej Horažďovský.

