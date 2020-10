Tradiční vrchol domácí sezony rychlostní kanoistiky se konal v Praze na Vltavě.

Nejmladší kategorie do 12 let absolvovaly trať dva kilometry, závodníci od žactva po dospělé pět kilometrů, a to jak na singlech, tak na deblech. A právě kategorii žaček suverénně kralovala dvojčata Veronika a Karolína.

V závodě na singlkajaku se obě slávistky v konkurenci 46 soupeřek již po čtvrtině trati osamostatnily v čele závodu. Marně je stíhala pětičlenná skupina spolufavoritek. Plzeňské kajakářky dál navyšovaly svůj náskok. Cílem projela první Veronika těsně před svou sestrou Karolínou, s více než půlminutovým náskokem před soupeřkami.

Následný závod deblkajaků měl obdobný průběh.

Sestry Voříškovy vedly po celou trať a nakonec vyhrály s přehledem a s náskokem šestnácti sekund.

„Před mistrovstvím jsem věřila, že holky nějakou medaili získají, ale jejich výkon byl nad veškerá očekávání a docela mě překvapil. Zejména na singlech své soupeřky jednoznačně předčily, dá se říci, že rozdílem třídy,“ prohlásila matka a trenérka obou nadějí Barbora Vernerová.

„Na singlu se mi jelo výborně. Na deblu jsme sice měly trochu problémy s vlnami od motorových člunů, ale přesto jsme si v čele držely dostatečný náskok. V závěru jsme už nejely naplno a jen jsme si hlídaly odstup od soupeřek,“ dodala letos už pětinásobná mistryně republiky Veronika Voříšková.

Mistrovství ČR na dlouhých tratích, výsledky – 5 km, žačky K1: 1. V. Voříšková 25:52,7, 2. K. Voříšková (obě Slavia VŠ Plzeň) 25:59,6, 3. Vaculíková (USK Praha) 26:33,6. K2: 1. K. a V. Voříškovy (Slavia VŠ Plzeň) 23:44,6, 2. Činovcová – Mihalová (USK Praha) 24:00,9, 3. Videmannová – Ammerová (Chomutov) 24:02,7.