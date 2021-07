Mladé české tenistky narazily až ve finále deblu. Vyhrály Turkyně

Včerejší program 51. ročníku tenisového turnaje juniorů Ex Pilsen Babolat Cup narušil déšť. Všechny čtvrtfinálové zápasy dvouher byly odloženy až na dnešek, ale debly pořadatelé přesunuli do haly, a ten dívčí dospěl dokonce až do finále.

Na tenisových kurtech Slavia v Plzni byl zahájen turnaj EX Pilsen Wilson Cup. | Foto: Deník/Veronika Zimová

V něm měly blízko k turnajovému triumfu české naděje Brenda Fruhvirtová s Dominikou Šálkovou. Nejprve porazily v semifinále ruský pár Ibragimovová – Pavlovová dvakrát 6:2, aby pak měly mečbol i v následujícím finálovém utkání. Ale turecké tenistky Mertová – Usluová se ze složité situace dostaly a rozhodující tie-break ovládly 12:10. Zapsaly se tak do historie plzeňského turnaje, neboť žádný tenista z jejich země ještě v Plzni nezvítězil. Ve finále čtyřhry juniorů, které je na programu dnes, dvojice Hynek Bartoň, Jakub Menšík vyzve belgicko-ruský pár Alexander Block – Artur Kukasian. Obě české finalistky čtyřhry nejsou podle ředitele plzeňského turnaje bez šance na úspěch ani ve dvouhře. Dnes je čeká čtvrtfinále. „Nejžhavější česká želízka jsou Šálková a Fruhvirtová. První z nich vyhrála tři juniorské turnaje v řadě, je v laufu a má slušně našlápnuto. Fruhvirtová je také velkou nadějí českého tenisu, letos jí bude teprve čtrnáct let, ale má na to, aby celý turnaj vyhrála," prorokoval Jiří Kovářík na začátku turnaje. „Šálkovou jsem tady ani nečekal. Dala Plzni přednost před wimbledonskou juniorkou. Ale ani se jí nedivím," usmál se ředitel turnaje. Dnešní program začne na kurtech v Borském parku v 10 hodin čtvrtfinálovými zápasy dvouher. Po nich se odehraje chlapecké finále čtyřhry a po 15. hodině se budou hrát semifinále singlů.