Jako první do pedálů šlápli mladší žáci. Vrcholem úvodního dne potom byla časovka v kategorii juniorů. Tu nakonec vyhrál suverénním způsobem Mathias Vacek z Team Giorgi, jenž druhému Pavlu Bittnerovi (Mapei Merida Kaňkovský) nadělil v konečném zúčtování více než minutu. Velmi slušný závod zajel také Daniel Sporysh z pořádající akademie Romana Kreuzigera – skončil šestý. Jeho parťák Martin Volf pak uzavíral elitní desítku výsledkové listiny.

O jeden stupínek výše vyšplhal další člen akademie Vojtěch Církva, jenž závodil v kategorii kadetů. Kadetka Simona Spěšná z plzeňské MS Cycling Academy zase "mezi svými" vybojovala bronzovou příčku.

„Já jsem se hodně věnoval organizačním věcem a nebyl jsem příliš na trati, ale samozřejmě jsem měl přehled a věděl jsem, že se někteří kluci z naší akademie umístili v elitní desítce. Škoda, že to necinklo, ale určitě je to pozitivní výsledek do sobotních a nedělních závodů. Věřím, že tam se kluci mohou posunout ještě výš,“ sdělil Deníku bezprostředně po relativně krátkých, ale náročných časovkách Petr Kubias, ředitel závodu a šéf Roman Kreuziger Cycling Academy.

Cyklisté a cyklistky mají v pátek po čtvrtečních výkonech v úmorném pařáku zasloužené volno. Šampionát pokračuje v sobotu a v neděli závodem s hromadným startem. Kadeti a junioři jedou v neděli, první víkendový den zabojují o tituly ostatní kategorie.

ČTVRTEČNÍ VÝSLEDKY ČASOVKY JEDNOTLIVCŮ



Mladší žáci (10,5 km): 1. Vítek Bradna (KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, 0:19:27,8), 2. David Icha (Cyclo Racing Team Rakovník, 0:19:42,9), 3. Lukáš Vorel (Skiandbike Kunratice Team, 0:19:48,0).



Mladší žákyně (10,5 km): 1. Antonie Cermanová (Author Team Stupno, 0:18:37,4), 2. Karolína Špicarová (CUBE Cyklo Špicar Jilemnice, 0:19:26,6), 3. Zuzana Krátká (Bike Freaks Holice, 0:19:50,2).



Starší žáci (10,5 km): 1. Adam Bittman (Kovo Praha, 0:15:54,2), 2. Jan Podařil (Dukla Praha, 0:16:26,9), 3. Štěpán Zahálka (CK Slavoj Terezín – Cyklo City, 0:16:34,5).



Starší žákyně (10,5 km): 1. Veronika Jadrná (SportComplex Břeclav, 0:19:39,1), 2. Alice Mikulášková (TJ Favorit Brno, 0:19:49,4), 3. Štěpánka Dubcová (Team Forman Cinelli, 0:19:52,2).



Kadetky (10,5 km): 1. Julia Kopecky (LRTV Swift, 0:17:50,1), 2. Eliška Grulichová (TUFO Pardus Prostějov, 0:18:35,2), 3. Simona Spěšná (MS Bike Academy Racing, 0:18:46,1).



Kadeti (10,5 km): 1. Adam Seeman (TJ Stadion Louny, 0:14:56,1), 2. Štěpán Telecký (TJ Favorit Brno, 0:15:01,2), 3. Pavel Novák (TUFO Pardus Prostějov, 0:15:12,1).



Junioři (21 km): 1. Mathias Vacek (Team Giorgi, 0:29:43,3), 2. Pavel Bittner (Mapei Merida Kaňkovský, 0:30:48,3), 3. Daniel Žvak (EXPRES CZ – TUFO Team Kolín 0:32:09,9).