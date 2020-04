Český atletický svaz toto datum zatím neodkládá, i když světová federace pro národní mistrovství rezervovala původně olympijský víkend 8. a 9. srpna.

Atletického mistrovství ČR se ovšem účastní stovky sportovců, ale vláda tento týden schválila konání akcí od 8. června do padesáti osob. Kromě odkladu jsou ve hře i jiná řešení.

„Buď to udělat tak, jak jsme zvyklí, nebo bez diváků, nebo s rozdělením disciplín a rozdělením do víc dnů, nebo popřípadě i rozdělením na více stadionů. Prostě těch variant je mnoho, ale určitě zvažujeme všechny,“ řekl ve středu České televizi předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Pořadatelská atletická Škoda Plzeň vidí podle trenéra Michala Černého jako reálnější srpnový termín.

„Tím, že první sportovní akce mohou být 8. června za účasti padesáti lidí, tak červen nebude úplně reálný termín,“ tvrdil Deníku Černý.

Na druhou stranu ale nezavrhuje stanovisko svazu. „Bylo by fajn, aby mistrovství republiky bylo, takže rozdělení do více měst je také varianta,“ dodal trenér.

Účastnické limity by atleti mohli plnit na malých závodech už od začátku června. „Pracujeme i s novým modelem těch soutěží, abychom už 8. června opravdu mohli začít závodit,“ uvedl Varhaník.

Škoda Plzeň zatím neřešila termín mistrovství ČR s ostatními atletickými kluby.

„Troufám si říct, že ze sportovního hlediska červnový termín s prvními závody 8. června by nebyl vhodný a úplně ono, protože atleti nebudou rozzávodění a každý mohl trénovat jiným způsobem. Je jasné, že domácí šampionát bude letos vrcholem pro všechny a začít sezonu jejím vrcholem by bylo takové nešťastné. Proto srpen vychází ze sportovního hlediska jako nejlepší,“ je přesvědčen Michal Černý.

„Nechceme ale do něčeho házet vidle, protože situace není standardní. Neexistuje asi správné řešení, ale budeme dělat všechno pro to, aby sezona byla k co největšímu prospěchu všech,“ doplnil.

Svaz momentálně řeší a přepracovává termíny jednotlivých závodů.

„Měli jsme připravené a zamluvené závody, ty teď budeme muset posunout nebo zrušit. Musíme do toho zakomponovat nejen svazové závody, ale i naše klubové, krajské, dětí a přípravek. Jezdí sem kluby z celé republiky na soustředění. Až budou nové termíny, můžeme se pohnout dále. Jsme ale se svazem předběžně domluveni, že náš klub je schopný uspořádat mistrovství ČR i v srpnu,“ vysvětlil Černý.

Aby klub kvůli mistrovství republiky mohl organizačně reagovat, potřebuje případný nový termín šampionátu znát dva měsíce předem.

„Abychom všechno dokázali zajistit a změnit termíny domluvených závodů. Organizaci šampionátu zvládneme, ale nejtěžší je to, že nevíme, na kdy se máme připravit,“ doplnil Michal Černý.