Martin Švec dnes 07:25

Pět pozemních hokejistů z Plzně je v nominaci na mistrovství Evropy do 21 let, které se odehraje ve švýcarském Lausanne. Litické hráče Kryštofa Šestáka, Jakuba Homolku, Šimona Levého a Matěje Bílka doplní odchovanec Bolevce, bývalý hráč Litic a momentálně pozemkář Mnichovic Dominik Purkart. Šampionát se koná od pondělí 15. července do soboty 20. července.