Ačkoliv závody Horská kola Stupno jsou druhým podnikem Poháru Plzeňského kraje (PAL Cup), pohled do stále nabitější startovní listiny exhibičního závodu profesionálů je impozantní.

Fanoušci cyklistiky se mohou těšit na souboj všech držitelů nedávno vybojovaných českých titulů v terénu. Kromě šampionů, domácího Ondřeje Cinka (Kross Racing), Jitky Čábelické (Gapp System – Kolofix), Jany Czeczinkarové (Liv Mistral) nebo Terezy Neumanové a Filipa Rydvala (premiéroví mistři v závodech na e-MTB, oba ČS Accolade), se ve Stupně představí i Anne Terpstra z Nizozemska, vítězka úvodního podniku Českého poháru v Městě Touškově, a Ukrajinka Jana Belomoina (CTS PostNL Bafang MTB).

Účast ale potvrdili i dva cyklokrosaři, úřadující šampion Emil Hekele a jeho předchůdce na trůnu Michael Boroš. Do Stupna je přitáhl jeden z hlavních organizátorů akce Ondřej Lampík Paur.

„S Lampíkem se znám od žáků z cyklokrosu, kdy jsme to táhli až do reprezentace. Když mi volal a ukecával mě do Stupna, vzpomínali jsme, kdy jsem vlastně naposledy závodil na biku, a bylo to právě na společném mistrovství Evropy v Sant Wendelu v roce 2009, jako junioři. Aktuálně jsem v přípravě na krosovou sezonu, ale tím, že je okruh samá klopenka, točka, krátký, prudký výjezd, tak jsem si řekl, proč ne,“ komentoval Boroš své rozhodnutí utkat se zase po letech s bikery.

„Jsme šťastní za účast všech závodníků, a zvlášť těch, kteří nejsou zcela zaměření na cross country,“ ocenil Paur.

Závody profesionálů odstartují v areálu Ultramarinka ženy ve 14.40 hod., v 15.50 pak na atraktivní okruh vyjedou muži.