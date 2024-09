V dresu soupeře řádili především dvojčata David a Pavel Drozdové, kteří se blýskli pěti góly. Zdařilý návrat do Plzně, ale už v dresu Chrudimi zažil i další reprezentant Michal Seidler. Naopak premiéra v brance Interobalu pořádně zhořkla Janu Žežulkovi, jenž přišel na hostování z pražské Slavie jako náhrada za zraněného Lukáše Němce.

„Jsem v šoku, mrzí mě to, nemám moc slov. My jsme šance neproměňovali, zatímco jim tam padalo všechno, do čeho kopli. Bylo to strašně těžké na chytání, Chrudim nás přejela a zaslouženě vyhrála,“ prohlásil Jan Žežulka po utkání do kamer České televize.

„Máme mladý tým a hráli jsme proti velmi zkušeným hráčům. Chrudim byla lepší, mrzí mne standardky, o kterých jsme věděli, a přesto jsme z nich inkasovali. Naše koncovka byla bídná. Chrudim hrála agresivněji, jednodušeji za naší obranu,“ doplnil ho později trenér Peter Kozár, které se v létě přesunul ze hřiště na lavičku místo Marka Kopeckého, jenž převzal reprezentaci.

Plzeňští futsalisté od začátku za svým soupeřem zaostávali, v sedmé minutě prohrávali 0:3, brzy inkasovali i počtvrté a tak také skočil poločas. Po přestávce jim Chrudim nasázela další čtyři branky, teprve v závěrečné minutě se podařilo obhájcům mistrovského titulu zkorigovat i tak hrozivé skóre.

Teď jistě vítají, že má futsalová liga reprezentační přestávku. Plzeňský Interobal po ní 30: září přivítá pražskou Slavii.

SK Interobal Plzeň - FK Chrudim 2:8 (0:4)

Branky a nahrávky: 40. Knobloch, 40. Křivánek (Mikuš) – 4. Max (Seidler), 7. D. Drozd (Koudelka), 7. P. Drozd (Seidler), 10. D. Drozd (P. Drozd), 21. vlastní, 33. P. Drozd, 38. P. Drozd, 38. Záruba. Diváků: 200.

Interobal: Žežulka (Klečka) – Vnuk, Holý, Mikuš, Jiří Zápotocký, Křivánek, Vitinho, Jaroslav Zápotocký, Knobloch, Maur, Künstner.

Chrudim: Špánik (Javorski) – Záruba, Max, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Tomek, Balog, Krotil, Seidler.