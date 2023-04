Již podvanácté se v Plzni bojovalo o mistrovské tituly v běhu na 100 kilometrů, oficiálně nejdelší uznávané běžecké distanci. Na účastníky čekala znovu drsná výzva, čtyřicet kol na rovinatém asfaltovém okruhu ve Štruncových sadech, mnoho hodin běhu v aprílovém počasí, na větru a v dešťových přeháňkách.

Noví mistři Petr Pechek a Radka Churaňová. | Foto: Vlastimil Šroubek

Z jednatřiceti mužů na startu jich dorazilo do cíle jen osmnáct. Trio medailistů ale běželo pod sedm hodin, a to na stokilometrové distanci závodili poprvé.

S náskokem vyhrál nejúspěšnější český maratonec Petr Pechek a časem 6:44:15 hodiny vylepšil traťový rekord z loňska o osm minut. Stříbro si vybojoval Karel Splítek (USK Praha, 6:55:01), o pouhou půlminutu před třetím Lukášem Kozlíkem (TJ Sokol Mělník).

Vítězného Pechka přilákala na start touha vyzkoušet si konečně něco delšího než maraton. „Předtím jsem běžel nejvíc šedesát kiláků, ale pouze tréninkově v terénu a v kopcích, něco přes šest hodin,“ uvedl pětinásobný český šampion v běhu na kultovní maratonské distanci 42,2 km.

A jeho cesta k prvnímu titulu na stovce?

„Asi po pěti kilometrech jsem v čele osaměl a běžel tak až do cíle,“ uvedl Pechek s tím, že pomýšlel na čas pod sedm hodin. „Závod jsem rozběhl rychleji, na padesátce mi naměřili 3:15 hodiny a pořád se mi běželo dobře. Až do šedesátého kilometru. Pak už to bylo jen horší,“ připustil závodník TJ Maratonstav Úpice. „Začaly mě brát křeče, stehna bolela a posledních deset kiláků jsem dobíhal s křečemi v lýtkách,“ přiznal.

Nový šampion Petr Pechek v cíli mistrovské stovky.Zdroj: Vlastimil Šroubek

V cíli si také říkal, už nikdy víc. Teď ale 39letý vytrvalec nevyloučil, že by mohl vybojovanou nominaci na mistrovství Evropy v běhu na 100 km využít. „Uvidíme,“ řekl Pechek.

Na mistrovském trůnu vystřídal Davida Pelíška, to ženská královna Radka Churaňová svou pozici obhájila. Mistrovskou stovku v Plzni vyhrála za 7:46:46 hodiny, sice s odstupem za svým traťovým rekordem z loňska, ale absolutně i s muži celkově čtvrtým časem.

Druhou Lenku Horákovou (8:30:12) porazila téměř o hodinu. Bronz brala Barbora Chumlenová (8:57:46).

Vložený závod v maratonu ovládli Martin Kopecký z Liberce (2:50:03) a Blanka Šindelářová z Blovic (3:30:41). V půlmaratonu byli nejrychlejší Jan Štědronský (1:35:58) a Lenka Popeláková (1:53:52). Akci uspořádali organizátoři z SC Marathon Plzeň v čele s Vlastimilem Šroubkem.

