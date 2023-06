Český biker a úřadující šampion naskočil po nemoci do závodu. V Plzni hýřil aktivitou i ostrým tempem.

Trio nejlepších (zleva) Ondřej Cink, Richard Habermann a Martin Boubal. | Foto: Pavel Křikava a David Chmelík

Byl největší hvězdou pátého dějství kriterijní Giant ligy v Plzni. Start v Grand Prix Klubu malých pivovarů byl pro Ondřeje Cinka po sérii viróz testem výkonnosti a také se nijak nešetřil.

Od prvních kol nasadil 32letý reprezentant ostré tempo a hned po dojetí s náskokem startující skupiny jezdců Masters a žen inicioval rozhodující únik. Nejprve v pětičlenné skupince uprchlíků, pak ve čtyřech a nakonec ve třech také závod ovládli.

„Po delší době jsem zase okusil závodní intenzitu a pocity byly celkem dobré. Což mě překvapilo, nakoplo do další práce a závodů,“ komentoval šestinásobný český mistr v cross country start v Plzni.

Hlavní organizátor Giant ligy a moderátor Jan Kotal zpovídá před startem Ondřeje Cinka.Zdroj: Pavel Křikava a David Chmelík

Skončil druhý, když lepší byl jen lídr série Richard Habermann ze Sparty. Svůj díl odpracoval i nakonec třetí Martin Boubal (Hello CTW) a trio také v závěru dojelo peloton o celý okruh.

Cinka stejně jako v minulé sezoně víc než soupeři trápí křehké zdraví.

Sotva se jezdec týmu Primaflor Mondraker Genuins Racing vykřesal ze zranění kolena, srazil ho atak virů a musel vynechat i úvodní podnik Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

„To mě hodně mrzelo. Na Nové Město jsem byl připravený i motivovaný. Jenže mě vyřadila nemoc, pak to bylo dlouhé, ale čtrnáct dní jsem už v pohodě. V intenzitách to zatím bolí, ale tělo drží, což se potvrdilo i v Plzni, kde jsme ve třech dojeli celý peloton o kolo. I čísla na computeru byla skvělá,,“ konstatoval spokojeně úřadující český šampion. „Víc se ale ukáže až v nadcházejících závodech,“ podotkl jezdec pocházející z Rokycanska.

Ondřej Cink v čele tria uprchlíků.Zdroj: Pavel Křikava a David Chmelík

Před sebou má nabitý program, Světové poháry i mistrovství Evropy.

„Příští týden je svěťák ve švýcarském Lenzerheide, ale tam si velké cíle nedávám. Trénink nebyl ideální a potřebuji se rozzávodit. Následuje Leogang v Rakousku, který mě sice sedí, ale i to je moc brzy. Pak v Polsku na mistrovství Evropy už bych mohl být rozjetější,“ plánoval Cink. „Biková Evropa se koná v rámci evropských her, bude to taková malá olympiáda s řadou dalších sportů, takže se těším,“ doplnil.

Ačkoliv má za sebou těžké období, snaží se držet hlavu nahoře.

„Absolvoval jsem všemožná vyšetření, nic ale neukázala, takže jen doufám, že potíže konečně ustanou,“ přál si s tím, že nejistota ohledně zdraví sžírala hlavně jeho psychiku. „Proto jsem začal spolupracovat se sportovním psychologem. Docela to pomáhá. Snažím se myslet pozitivně a věřím, že pár hezkých sezon mám ještě před sebou a něco předvedu.“

Třeba už ve druhé části sezony. „Po Evropě se ještě jede svěťák v Itálii, ale hned poté vyrazím trénovat do vysokých hor, abych se nachystal na vrcholy sezony, mistrovství republiky a mistrovství světa,“ prohlásil Ondřej Cink.

GP Klubu malých pivovarů

Muži Elite (60 km, čas vítěze: 1:17:27 hod.): 1. Habermann (AC Sparta) 49 b., 2. Cink (Primaflor Mondraker Genuins Racing) 42, 3. Boubal (Hello CTW) 18, 4. Davies (Rafkarna Idea) 7, 5. Pavel Kelemen (ATT Investments) 5, 6. Ryba (AC Sparta) 2.

Pořadí Giant ligy: 1. Habermann 142 b., 2. Davies 86, 3. Fiala (Xeelo) 84.