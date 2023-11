Nadcházející sobota 2. prosince bude v kraji patřit pohybu ve volné přírodě.

Loni se hlavního závodu Stupenské sedmičky zúčastnilo 165 běžců, 88 mužů a 77 žen. | Foto: Martin Brousek

Běh o berlu svatého Mikuláše, Plzeň (45. ročník). Tradiční kros, memoriál Aleše Vernera, start u loděnice Slavie VŠ u přehrady České údolí. Hlavní závod měří 6 km, děti běží kratší trasy. Start 10 – 11.10, přihlášky od 9.00.

Běh Mikulášské trojice, Tachov (12. ročník). Hlavní závod na 3,9 km startuje za městským stadionem v 11.00, přihlášky od 9.00. Připraveny jsou i závody dětí. Běh je součástí poháru Běžec Tachovska a Poháru mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu.

Stupenská sedmička, Stupno (3. ročník, Rokycansko). Trailový běh 7 km pořádá TJ Sokol Stupno. Start je v areálu Sokolka v 10 hodin. Závodí ženy a muži ve třech kategoriích, dále holky a kluci do 15 let. Připravena je bohatá tombola. Registrovat se lze na www.BehStupno.cz nebo v den závodu v Sokolce od 8.30 do 9.30 hodin.