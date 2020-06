Teď se to stalo skutkem, český klub uplatnil předkupní právo a 23letý ofenzivní fotbalista podepsal novou smlouvu na tři roky.

„Jistota toho, že v Plzni zůstanu, mě moc potěšila,“ prohlásil krátce po podpisu tříletého kontraktu Ondřej Mihálik, který se v únoru stal otcem prvorozeného syna Tadeáše.

„Zůstat v Plzni byla priorita pro mě i rodinu,“ říkal mladík, kterému nikdo neřekne jinak než po otci Pišta.

Vaše hostování v Plzni se mění v přestup. Znamená to, že jste tady spokojený?

Moc mě to potěšilo. Jistota toho, že tady zůstanu, je i oddech pro moji hlavu. Už nemusím řešit nic jiného.

Může se vám hrát jinak?

Budu mít čistou hlavu. Teď se asi měsíc řešilo, jestli se přestup dotáhne, nebo se vrátím do Alkmaaru. Doufám, že klid bude vidět i na výkonech na hřišti.

Vy jste měl hned jasno, že chcete zůstat v Plzni?

Byla to priorita moje, rodiny i manažerů Sport Investu.

Na dresu teď budete nosit číslo 17, které míval Patrik Hrošovský. Proč ta změna?

Je to pro mě šťastné číslo, nosil jsem ji odmalička, i ve všech reprezentacích. Chtěl jsem na to navázat a mít ji na dresu i tady v Plzni.

V neděli čeká Sparta…

Těším se moc. Je to další zápas proti špičkovému týmu, Sparta se teď zvedá. Ale i my jdeme za vítězstvím. Doufám, že jim oplatíme porážku z poháru. A že pojedou zpátky do Prahy s nulou.

Kde budete hledat motivaci do zbývajících tří zápasů, když už je liga rozhodnutá?

Chceme vždycky vyhrát. Chceme si do nového ročníku přenést klid a pohodu. Volno nebude nějak extra dlouhé, z formy se jen tak nevypadne. Každý detail, který ještě i teď natrénujeme, pak bude znát. A já věřím, že budeme ještě lepší než teď.

Na tribuny se pomalu vrací diváci, jak moc vám to pomáhá?

Je to velmi příjemné, fotbal bez fanoušků není ono. Kulisa z reproduktorů nedokáže tu atmosféru nahradit. Pro nás jsou doma fanoušci hodně důležití.