Virová epidemie zastihla florbalisty Plzně během vrcholu sezony Národní ligy, kdy bojovali v play-offs prvními Čelákovicemi. Předčasně ukončenou sezobu zhodnotil kouč Plzeňanů a zároveň šéftrenér celého klubu Václav Michálek.

Jak moc vás mrzí, že sezona skončila předčasně a nestihli jste dohrát play-off s Čelákovicemi?

Pár dní po rozhodnutí o předčasném ukončení soutěží mě to mrzelo hodně, protože jsem věřil, že i při omezeném počtu diváků na tribuně dokážeme sérii otočit. Ale teď jsem rád, že se soutěže ukončily včas. Nedokážu si představit situaci, že by se někdo nakazil na zápase a všichni účastníci by museli do karantény. Zdraví máme přeci jen jenom jedno.

Soupeř vedl v sérii 2:0, ale mohlo to být i opačně. Potěšil vás výkon týmu v závěru sezony proti těžkému soupeři?

Podle mého názoru jsme se na soupeře velmi dobře připravili. Měli jsme dostatek materiálu a dost času v trénincích, tudíž každý hráč věděl, co má dělat v určitých situacích. Bohužel, rozhodovaly zkušenosti a individuální chyby. Na tým jsem hrdý, věřil jsem, že sérii prodloužíme do rozhodujícího zápasu.

Jak celkově hodnotíte sezonu? Splnila vaše očekávání?

Sezonu hodnotím kladně. Už na předsezónním turnaji Czech Open ukázal tým svoji sílu a věřil jsem, že když budeme dobře pracovat v tréninku, ponese to ovoce. Letošní mužský tým dost omladil a v některých utkáních to bylo znát, ale vidím perspektivu do budoucna.

Začátek soutěže se vám vydařil na jedničku a pravidelně jste bodovali. Pak však přišla řada porážek. V čem to bylo, že vám odešla forma?

Máte pravdu, že první polovina soutěže se nám povedla na výbornou. Všichni jsme měli chuť a bojovali jsme o první příčky. V novém kalendářním roce nás zastihl kolaps v podobě neproměňování brankových šancí. I díky tomu naše zápasy nevypadaly vůbec zle, ale prohrávali jsme o branku či dvě. Podle mého názoru to bylo uspokojením nad výkony z první části soutěže a i nedostatkem zkušeností.

Kvůli epidemii koronaviru byla sezona ukončena a výsledky ve většině soutěží prakticky anulovány. Jaký na to máte názor?

Na tohle je těžké odpovědět. Můj názor je takový, že je dobře, že se to udělalo včas, když vidím současnou situaci ve světě. Ale samozřejmě chápu týmy, popřípadě kluby, které celou sezonu pracují a jsou blízko postupu o ligu výše. Ale všichni musí pochopit, že situace je vážná a jde o lidské životy. Tady musí jít každý sport stranou.

Mají hráči nějaký tréninkový plán?

Sezona byla dlouhá a hráči měli do konce března volno. Od dubna začínáme s individuálním plánem a budeme čekat, jak se situace vyvine. Osobně bych rád v květnu začal s družstvy letní přípravu a pokračoval v klasickém scénáři. Pokud to nebude možné, tak se pokusíme připravit hráče pomocí individuálních plánů.

Co znamená vynucená pauza pro celý klub?

Chod celého klubu se pozastavil. Až teď se pomalu rozjíždí, plánujeme další sezonu, natáčíme instruktážní videa a snažíme se řešit, co bude dál. Je to nová zkušenost pro každého z nás, nechceme usnout na vavřínech, ale být připraveni.